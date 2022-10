La Ley de Apoyo a las Familias en la Región de Murcia avanza pese al bloqueo de la izquierda

La tensión política ha vuelto a apoderarse de la Asamblea Regional. El choque entre formaciones fue más que evidente durante el debate y posterior aprobación de la toma en consideración de la proposición de ley de Apoyo a las Familias, que plantearon por los grupos parlamentarios PP y Ciudadanos, y que tuvo el respaldo de los ex de Vox desde el Grupo Mixto, y el voto en contra de PSOE, Podemos y los dos diputados de Cs en el Mixto. Una proposición de ley que según la diputada del PP, Maruja Pelegrín, buscaba “articular una política de atención específica a la familia, desde el reconocimiento del inmenso valor que ésta tiene para la sociedad”, pero que desde el PSOE criticaron porque, a su juicio, “hay errores en la ley como son el pin parental y la inexistencia de la violencia específica contra la mujer”.

"Es una Ley que no es ideológica, ni intervencionista, ni tiene rasgos del ‘feminismo’ sectario de Ione Belarra e Irene Montero: es una Ley que es absolutamente de todas las familias", aseguraba la diputada del PP mientras defendía la propuesta.

Una norma que está elaborando el Gobierno de la Región de Murcia "frente al que está preparando el Gobierno de Pedro Sánchez, ideológica y ‘feminista’". Por ese motivo, para Pelegrín la ley de la Comunidad es un texto conjunto "que trata por igual a todas las familias, con el máximo respeto a su autonomía y las libertades individuales de sus miembros".

No obstante, desde la bancada socialista, la diputada regional, Gloria Alarcón, señaló que no tolerarán "bajo ningún concepto el artículo 77,6 que habla de violencia intrafamiliar. No vamos a apoyar una norma que omite la mención de las violencias machistas en este artículo", señaló.

Misma postura que la que defendió la líder de Podemos, María Marín, quien lamentó que la ley de familias "carezca de ayudas específicas", y que calificó de "panfleto, ya que rebaja la violencia machista a la misma categoría que una pelea entre dos cuñados".

Frente a esto, la diputada del PP aseguró que tanto PSOE y Podemos "mienten" cuando afirman que con esta Ley se niega la violencia machista. "Se tienen en cuenta los diferentes tipos de violencia que, además de la de género, se dan en el ámbito familiar, como la violencia vicaria o la violencia contra los mayores".

Pese a los pasos dados en la tramitación de la ley, desde el Grupo Mixto, tanto el diputado de Cs, Juan José Molina, como el de Vox, Pascual Salvador, se preguntaron por la viabilidad de la norma, ya que el parlamento se disolverá el 30 de marzo con motivo de las elecciones autonómicas. "En medio tenemos los Presupuestos y la Navidad, ese milagro de que la ley saliera ni Papá Noel ni los Reyes Magos son capaces de conseguirlo; es una ley importante y hay que trabajarla bien”

El portavoz del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez, ha apuntado que la ley “fortalecerá la conciliación de la vida familiar, las familias precisan de una ley que garantice una política coordinada y completa implicando competencias de la administración regional, garantizando continuidad y ampliar la actuación a todas las familias de la Región pero especialmente las numerosas, monoparentales y protege a las familias en situación de vulnerabilidad”.