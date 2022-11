La Región de Murcia exhibe su potencial turístico ante el tejido empresarial hotelero nacional e internacional

Poner al turismo de la Región de Murcia en el lugar que se merece. LA RAZÓN ha acogido el Foro Turismo de la Región de Murcia, un evento que busca poner en valor las virtudes de esta comunidad mediterránea, y que ofrece un sinfín de posibilidades en el ámbito del turismo, tanto nacional como internacional. El encuentro, al que ha asistido el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad murciana, Marcos Ortuño, ha servido para compartir diferentes visiones del tejido empresarial turístico, sobre todo centrado en el ámbito hotelero, y las bondades y retos que surgen en la Región de Murcia para potenciar su atractivo inversor.

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, ha abogado por aproximar las administraciones al ciudadano, y se ha mostrado a favor de la descentralización, sobre todo “ante las fortalezas que aporta el turismo al demostrar que es un motor fundamental de la economía”. Y en eso, la Región de Murcia cuenta con un polo atractivo de primer nivel. No obstante, y como se ha puesto de manifiesto en el Foro, la apuesta por las infraestructuras debe ser uno de los principales motores de impulso por parte del Gobierno central.

El evento ha sido dirigido por el presentador de Antena 3, Roberto Brasero, quien ha hecho un recorrido por algunos de los principales ejes económicos y turísticos de la Comunidad, como la ciudad trimilenaria de Cartagena, el patrimonio medieval de Lorca, o la fusión cosmopolita y tradicional del casco urbano de Murcia.

Unos focos que, tal y como ha expuesto Ortuño, han permitido que este año se haya cerrado “el “mejor verano turístico”, superando por primera vez los 2 millones de pernoctaciones. El dirigente ha explicado que la Región de Murcia se posiciona como uno de los enclaves más destacados en el turismo nacional, que cuenta además con 250 kilómetros de costa y dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor, “que ha mejorado muchísimo este último verano gracias a las actuaciones del Gobierno regional en su recuperación y protección”. De hecho, ha indicado que en los Presupuestos autonómicos del próximo año se invertirán 100 millones de euros en su protección.

La sostenibilidad, uno de las claves del Foro, supone para el dirigente murciano uno de los grandes ámbitos en los que presumir. “Pretendemos hacer de la Región un destino sostenible, competitivo y de calidad, y hacer de la Comunidad un destino durante todo el año. Reducir la estacionalidad es una de las principales demandas del sector turístico”.

El turismo religioso es uno de los fuertes de la Comunidad. “Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades santas de la cristiandad”, ha dicho, antes de recordar que en 2024 será Año Jubilar donde aspiran a conseguir el millón de peregrinos. También ha puesto en valor el turismo deportivo, que para el próximo año contempla la realización de 120 eventos de carácter nacional e internacional. El golf, de hecho, es un “eje esencial” para la comunidad, que ha pasado de tener 4 campos en 2003 a 19 en la actualidad. Un deporte que deja en la Región un impacto económico de 250 millones de euros.

Ortuño también ha hablado sobre el turismo gastronómico, uno de los principales atractivos para el turismo de la Comunidad, que ha conseguido su quinta Estrella Michelin con el restaurante AlmaMater.

El éxito de la Región de Murcia, ha dicho el consejero, pasa por el modelo económico desarrollado en la Comunidad. “Se basa en la libertad económica, la moderación fiscal y la reducción de la burocracia. Esto permite mejorar la competitividad en el sector, permite incrementar la calidad de la oferta turística, y atraer a un turista y fidelizarlo”. Una región que ofrece “una gran capacidad de negocio”, tanto por sus atractivos turísticos, empresariales y fiscales.

Fortalezas y Retos

Precisamente, esta estrategia económica es la que mayor atracción provoca en el tejido empresarial hotelero. Durante la mesa redonda, moderada por la delegada Editorial de la Razón en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Alicia Martí, expertos del sector nacional e internacional han puesto de relieve los puntos fuertes de la región murciana así como los retos a alcanzar.

Uno de los reclamos más repetidos ha sido, por ejemplo, el de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia. La falta de dicha infraestructura provoca que las conexiones sean más limitadas, haciendo que los inversores hoteleros fijen sus focos en otras ciudades del mediterráneo.

Gaspar Sáez, director general de Barceló Hoteles en Andalucía y Levante de España, ha remarcado que “para generar destino, la conectividad es fundamental. Por mucho que hagamos los hoteleros, si no hay un buen desarrollo de conectividad, en el ámbito internacional, no se puede promocionar”. Ha insistido en que para vender un destino al turista, hay que ofrecer una buena conexión”.

Nicolas Cousin, Managing Director Spain & Portugal Christie & Co. ha señalado que las grandes marcas internacionales, por desconocimiento, no invierten en la Región de Murcia. “Todos se fijan en la Costa del Sol, en Barcelona, en Baleares, Sevilla... No hay grandes marcas posicionadas aquí, y eso es un gran foco de atracción. Hace falta la implantación de marcas, porque hay una oportunidad de reposicionamiento de sus activos”. De hecho, ha insistido en que la Región tiene un “tejido empresarial local muy fuerte”.

Ortuño, quien ha aprovechado la réplica, ha detallado que la Región ha llegado tarde a ese impulso económico que suponen las ciudades del mediterráneo, pero que quizás por eso sea uno de sus puntos fuertes ahora, ya que hay todo una comunidad en la que invertir, apostar y generar nuevos impactos que permita a las grandes marcas desmarcarse del resto de competidores.

Carlos Boga, director general del Hotel Balneario Las Arenas de Valencia ha puesto de relieve la potencialidad para el desarrollo y la inversión turística de la Región, pero ha puntualizado que para albergar un 5 Estrellas “se necesita tener una estrategia turística muy estructurada. “Junto a la Región está el Aeropuerto de Alicante, el tercero más potente a nivel nacional. Está el turismo de residencia compitiendo justo al lado de la Región, pero se tiene que incrementar mucho más la oferta para que las aerolíneas pongan el foco en la comunidad”.

Sostenibilidad

Por su parte, el socio fundador de Serawa, José Ramón Tramoyeres, ha puesto de relieve la importancia que tiene para su cadena de hoteles el desarrollo sostenible y su implantación en todos los ámbitos de la sociedad. “Nuestro modelo lo basamos en el triple objetivo: impacto medioambiental, la transformación y rehabilitación de edificios y bajar nuestra huella de carbono”.

Alicia Catalán, desde Grupo AC by Marriott, ha insistido en que en Murcia “hay mucho campo que trabajar”, algo que ha considerado que es “la gran ventaja de la Región”. Ha recordado que el turismo ha cambiado, y en el ámbito de lujo “buscamos experiencias únicas, especiales, y que cada hotel se sitúe en una zona única”. Por ello, ha considerado que Murcia, “tan virgen ,es una oportunidad”.

Finalmente, Francisco Pérez Maroto, director General de Albariza Hotels, ha agradecido la dedicación por parte de las Administraciones Públicas a atender las demandas del sector. “Cuando abrimos hoteles en Cádiz, nadie sabía nada, no había incentivos. Me ha parecido alucinante las ayudas y accesibilidad a la inversión que se ofrece desde la Administración regional. Y no desde una ventanilla, frío e informal, sino cara a cara”.

En la mesa redonda también han intervenido María del Mar Martínez, directora de la Oficina de Promoción del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (ITREM), así como Fernando Ballesta, director del Departamento de Inversiones y Suelo Industrial del Instituto de Fomento (INFO). Asimismo, al evento también ha asistido Juan Francisco Martínez, director general del ITREM.