Con 24 años, este murciano se ha convertido en el sacerdote más joven de España

La Parroquia San Lorenzo de Murcia acogió en la tarde del domingo, fiesta de la Presentación del Señor, la ordenación sacerdotal de Gonzalo PortilloRodríguez, un templo que se llenó de familiares y amigos que quisieron acompañar al ordenando en este día.

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, presidió la celebración en la que Gonzalo recibió el sacramento del Orden Sacerdotal. Este joven de 24 años ha podido ser ordenado sacerdote tras concederle el obispo una dispensa de un año, ya que el Derecho Canónico estima que la edad mínima para recibir el Orden Sacerdotal es de 25 años.

Gonzalo nació el 7 de diciembre de 2000 y es el quinto de siete hermanos. Fue bautizado en la Parroquia San Lorenzo de Murcia, donde ha vivido su fe junto a su familia en el Camino Neocatecumenal. Gonzalo se muestra agradecido al Señor por haber recibido la llamada al sacerdocio: «Me ha elegido joven para que le pueda entregar toda mi vida, toda mi juventud; es un regalo inmenso poder entregarle toda mi vida; que no me aleje de él nunca».

Ordenación sacerdotal de Gonzalo Portillo Diócesis de Cartagena

En su homilía, el prelado quiso recordarle la importancia de este sacramento destacando su juventud y animándole a imitar «la misma confianza, fidelidad y obediencia» de los personajes de las lecturas de este día de fiesta para la Iglesia, el de la Candelaria: «Si Cristo está dentro de ti, tu palabra, el testimonio de tu vida y tu misión no será otra que iluminar la vida de los que se te confíen sin descanso». El obispo, además, le instó a ser esperanza viva en busca de Dios, dejando a un lado los intereses propios.

Por la imposición de manos y las palabras del obispo, Gonzalo recibió el Orden Sacerdotal. Tras este gesto, fue revestido con la estola y la casulla, y ungido con el Santo Crisma. A continuación, se le hizo entrega del cáliz y la patena, símbolos del sacerdocio. Como señal de acogida en el presbiterio diocesano, fue abrazado por el obispo y los sacerdotes presentes, pasando a ser uno de los celebrantes principales.

En el momento de la acción de gracias, Gonzalo comenzó sus palabras agradeciendo al obispo su labor pastoral al frente de la Diócesis de Cartagena y, en especial, por haberle acompañado en cada uno de sus pasos en el camino hacia el sacerdocio: «Llegó como obispo de Cartagena cuando yo tenía ocho años, me abrió las puertas del seminario menor, fue quien me selló con la plenitud del Espíritu Santo el día de mi Confirmación, usted ha estado siempre presente en estos años durante mi formación».

Ordenación sacerdotal de Gonzalo Portillo Diócesis de Cartagena

Tras dar las gracias a sus padres y hermanos, también se mostró agradecido con todos aquellos que le han acompañado a lo largo de su vida y vocación, con un recuerdo especial a algunos familiares que están en misión en otros países. En el día en el que la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, también tuvo presentes a los religiosos y religiosas que han rezado por él.

Gonzalo ha servido durante su etapa como diácono en la parroquia de El Salvador de Caravaca de la Cruz y también en la de Santiago el Mayor de Totana, donde ahora continuará su labor como sacerdote.

El próximo sábado 8 de febrero, a las 19:30 horas, en la Parroquia San Lorenzo de Murcia, celebrará la Eucaristía en acción de gracias por su ordenación.