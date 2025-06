Aún estás a tiempo de visitar el pueblo más bonito de la primavera según National Geographic

Para la prensa británica es la comunidad autónoma de España más desconocida y no precisamente porque no tenga atributos de los que disfrutar. "No saben lo que se pierden" afirma desde National Geographic Traveler Reino Unido. La Región de Murcia continúa siendo un tesoro por descubrir por lo que, a día de hoy, es una oportunidad disfrutar de sus secretos sin tener que competir con otros miles de turistas.

Más allá de la costa, que quizás sea lo más conocido, su interior esconde localidades con tanto encanto en los que la prestigiosa revista se fija cada mes. Prueba de ello, son los municipios que quedaron finalistas como localidades recomendadas para visitar durante el mes de mayo.

Cehegín, "por su belleza rural, historia y miradores", Calasparra, "fe, agua y piedra" y Moratalla, "arte prehistórico y naturaleza", quedaron finalistas para dejar el puesto a una ciudad sin igual, Caravaca de la Cruz. Como recuerda la revista, "desde el siglo pasado la quinta ciudad jubilar in perpetuum del mundo. Más allá de su interés religioso, este pueblo cuenta con un gran valor arquitectónico. Su casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico, cuenta con joyas como una basílica cristiana en una fortaleza musulmana. Además, sus fiestas de la Santísima y Vera Cruz están catalogadas como patrimonio inmaterial de la Unesco".

Está presidida por un imponente Alcázar que alberga el Santuario de esta Vera Cruz, cuyo milagro de aparición ha hecho verter ríos de tinta desde la antigua hagiografía hasta el moderno esoterismo. Cuenta la leyenda que el sacerdote Ginés Pérez Chirinos, atrapado en la ciudad por el rey musulmán Abu Zeid, el 3 de mayo del año 1231, fue urgido a celebrar una misa de cuyo éxito acaso podría seguirse su salvación o tal vez el triunfo de su fe.

Se suma a esta leyenda a otra también reflejada en el rito, como la historia de los Caballos del Vino. La festividad, que se celebra a principios de mayo en las fiestas en honor a la Vera Cruz, rememora el sitio del castillo templario por los musulmanes del reino de Granada.