Acceso

Región de Murcia

Tiempo

Casi 30 grados de temperaturas este lunes en algunas zonas de la Región de Murcia

Los cielos estarán nubosos aunque no habrá lluvias

MURCIA.-La primera ola de calor del verano empezará el sábado con más de 35ºC en todo el país y tormentas, según Eltiempo.es
MURCIA.-La primera ola de calor del verano empezará el sábado con más de 35ºC en todo el país y tormentas, según Eltiempo.esEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 20 de octubre, cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en ascenso. Vientos de componente oeste, moderados en el litoral y el Altiplano y flojos en el resto.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas