Tiempo
Casi 30 grados de temperaturas este lunes en algunas zonas de la Región de Murcia
Los cielos estarán nubosos aunque no habrá lluvias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 20 de octubre, cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas.
Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en ascenso. Vientos de componente oeste, moderados en el litoral y el Altiplano y flojos en el resto.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.
