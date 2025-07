Conchita Ruiz: “La Comunidad puede tender la mano para facilitar el retorno voluntario”

La gestión de la política migratoria sigue siendo un elemento de conflicto entre el Gobierno regional y el Ejecutivo nacional. La prueba más evidente es que la comunidad autónoma, junto a otras regiones, se ha opuesto frontalmente al reparto de inmigrantes que pretende imponer el ministerio de Juventud e Infancia a los diferentes territorios. Lo hizo el pasado martes rechazando el orden del día de la conferencia sectorial, que va a reunir próximamente a los consejeros del ramo. Así lo ha expresado la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, quien ha asegurado que “no estamos de acuerdo y rechazamos de plano el reparto que el ministerio de Juventud quiere hacer a la Región de Murcia de 133 menores extranjeros no acompañados, porque no entendemos ese dato, no tiene ningún rigor técnico”. En este sentido, Ruiz ha criticado que comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco se queden fuera de esa distribución, algo que, desde el Ejecutivo regional, entienden como una manera de privilegiar a los socios que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez que, en su opinión, está utilizando la inmigración como “moneda de cambio” para “mantenerse en el poder”.

Por otra parte, la titular de Política Social ha negado que la comisión anunciada por el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, durante el pasado Debate del Estado de la Región para facilitar la repatriación de menores extranjeros tenga nada que ver con las deportaciones masivas planteadas por Vox en los últimos días. La formación que dirige Santiago Abascal habló en primer momento de retornar a cerca de 8 millones de inmigrantes, aunque posteriormente matizó esa cifra. A este respecto, Ruiz ha puntualizado y ha dicho que “no tiene nada que ver, en primer lugar, porque en esta Región y en este Gobierno siempre se ha dicho que vamos a cumplir la ley y la ley hay que cumplirla. Lo que se ha hablado siempre es que el sitio donde tiene que estar el menor, el mejor sitio para que un menor crezca, para que un menor viva, es en su familia”. En esta línea, la consejera regional ha recordado que esa responsabilidad compete al Estado, aunque ha apuntado que “desde la comunidad autónoma, de alguna manera, se puede tender la mano, se puede dar un apoyo para facilitar ese retorno voluntario de las personas migrantes que hay en la Región”.

Preguntada sobre el posible cierre del centro de menores inmigrantes, sito en la pedanía murciana de Santa Cruz, Conchita Ruiz ha afirmado que “no voy a dar detalles sobre los menores, ni del centro de Santa Cruz, ni de ningún otro centro, son menores tutelados. Lo más importante es su privacidad, lo más importante es el interés superior del menor y, desde la Consejería, no vamos a aportar más datos que los ya facilitados”.

Proyecto hombre

La consejera de Política Social ha hecho estas declaraciones al término de la presentación del informe anual de Proyecto Hombre en la Región. Una institución que cumple 30 años de vida, bajo el lema "Proyecto Personas", que trató el año pasado a 5.865 ciudadanos en la Región. Ruiz ha elogiado la labor que realizan los integrantes de esta organización en la lucha contra todo tipo de adicciones. “Es también un ejemplo de cómo la colaboración entre la sociedad civil y la administración regional puede dar lugar a un servicio único y excepcional”, ha apuntado la consejera regional.

Este reciente estudio revela que el perfil mayoritario de persona que acude a pedir ayuda es el de un hombre, con un edad media de 44 años, con estudios primarios, y que presenta problemas por el consumo de cocaína. En el caso de las mujeres, la media de edad de personas que solicitan estos recursos asciende a los 49 años, lo que representa un 13 % más respecto del año anterior. Si hablamos de los perfiles más jóvenes, el programa ha atendido a un total de 104 jóvenes, 32 de ellos con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, y 72 personas con edades entre los 18 y los 25 años. La gran mayoría confiesa adicción a sustancias como la marihuana, además del uso y abuso de las nuevas tecnologías, los videojuegos y el juego. La directora general del Proyecto Hombre en Murcia, Asunción Santos, ha asegurado que “las adicciones nos afectan a todos sin excepción, aunque a veces lo tenemos tan cerca que ni nos damos cuenta”. Por su parte, el presidente de esta institución, Tomás Zamora, ha puesto en valor el trabajo que hacen para la sociedad y ha dicho que “Proyecto Hombre está dispuesto a trabajar en equipo en la investigación y lo que estamos haciendo aquí, lo hacemos por las personas”.