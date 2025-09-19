Detenido un hombre por robar material de obra dentro de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia

La Policía Nacional ha detenido un hombre por acceder presuntamente a la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia y forzar una de sus puertas para sustraer material de una obra que se ejecutaba en el exterior de una de las fachadas del edificio, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La denuncia, presentada en dependencias policiales a finales del pasado julio, señalaba que una persona había forzado una puerta que daba acceso al interior del recinto de la Jefatura Provincial de Tráfico, donde había causado daños y sustraído material de una obra.

Efectivos policiales abrieron una investigación que incluyó visionado de las cámaras de seguridad y la extracción de vestigios lofoscópicos en el lugar por parte de especialistas de la Policía Científica.

Un dispositivo de búsqueda permitió la detención del presunto autor del robo, al que le constan 23 arrestos anteriores por la comisión de todo tipo de delitos en el presente año. El individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.