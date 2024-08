El Gobierno murciano abona más de 49 millones en concepto de ayudas de la PAC

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ya ha tramitado pagos por un importe de 49,4 millones de euros para los solicitantes de ayudas de la nueva Política Agraria Común. Entre otros, se han abonado más de 21,9 millones de euros por el concepto de Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad y 4,9 millones de euros por el pago redistributivo complementario a la Ayuda Básica a la Renta Sostenible.

Pero esta cantidad supone una pérdida de cuatro millones de euros con el nuevo sistema implantado. “Lo advertimos durante las negociaciones, la nueva PAC no se adapta a las necesidades de agricultores y ganaderos de la Región de Murcia. Ahora los datos de pagos confirman nuestras previsiones con un 8,5 por ciento menos de fondos de ayudas”, afirmó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

Los datos de las solicitudes ya indicaron que muchos de los agricultores no se habían acogido a los ecorregímenes diseñados para complementar el descenso en los pagos. “Llevamos muchos tiempo advirtiendo que esas nuevas prácticas agrícolas no están adaptadas a la realidad climática de la Región y eso imposibilita que nuestros agricultores y ganaderos puedan solicitar algo que no van a poder cumplir”, añadió Rubira.

En la nueva convocatoria se han adoptado algunas excepcionalidades en las exigencias para que los agricultores puedan acogerse a los ecorregímenes. Algunas de ellas como la reducción de los días de pastoreo, o el tiempo para mantener vivas las cubiertas vegetales se han establecido ante la situación agroclimática de la Región.

“Hemos adoptado todas las medidas que dentro de la norma hemos podido tomar, pero ahora necesitamos que desde el Ministerio de Agricultura tomen conciencia de la situación agroclimática que tenemos el sureste agrario español. Llevamos varios años soportando una sequía extrema y necesitamos que se reconozca que esta zona de la península es una isla agroclimática. Algo que solo se puede reconocer con la creación de un ecorrégimen especifico que seguiremos demandando”, manifestó la consejera.

El gran problema en la Región de Murcia ha sido la deficiente acogida a los ecorregímenes diseñados en la PEPAC, por no recoger las condiciones agroclimáticas del Sureste agrario. Entre otros pagos, también se han abonado 9,7 millones de euros en concepto de ecorregímenes, en el que el de espacios de biodiversidad ha sumado 3,7 millones. Los ecorregímenes para pastoreo extensivo, siembra directa, rotación con especies mejorantes, cubiertas vegetales espontaneas o sembradas y cubiertas inertes, no han tenido una aceptación suficiente en la Región de Murcia. Además, este año se han abonado cerca de 400.000 euros de la ayuda a jóvenes de la PAC.