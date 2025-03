La heroica actuación de una niña que alertó a todo un bloque de viviendas de un incendio

“Yo no he hecho nada”, aseguraba María (nombre ficticio), que restaba importancia a la heroica actuación, que ha posibilitado que el incendio de una vivienda en Alcantarilla se haya saldado sin víctimas.

Los hechos se producían en torno a las 9 y media de la mañana de este viernes, cuando una llamada alertaba a los bomberos de un fuego en el tercerpiso de un edificio ubicado en la calle Isabel La Católica de este municipio. Tal y como relataba la moradora de la casa a los bomberos, que responde al nombre de Emma Barquero, el fuego podría haberse originado por culpa de una varilla de incienso.

“Estaba duchándome, he abierto las ventanas de la habitación para ventilarla y he encendido un incienso, como hago siempre”, relataba la afectada al cabo de Bomberos de Alcantarilla. Su intención de oxigenar y aromatizar la habitación casi le cuesta la vida. De no ser por una pequeña ángel de la guarda que, cuando se ha percatado de la gran cantidad de humo que invadía las zonas comunes del edificio, ha ido puerta por puerta avisando a gritos a los vecinos, para que salieran inmediatamente del inmueble. Y así lo han hecho. Felizmente.

“Mi hija se encuentra, gracias a Dios, bien, hasta que no entren los técnicos no sabemos lo que ha podido pasar”, aseguraba Juan FranciscoBarquero, padre de la chica afectada por este fuego y propietario de la vivienda. Los propios bomberos de Alcantarilla se felicitaban de la rápida intervención que, afortunadamente, se ha saldado sin víctimas.

Imagen de los pies de la pequeña que alertó a todo el bloque de viviendas Fuente: La 7

“La actuación ha sido un poco complicada, porque estaba la vivienda llena de humo y, al final del todo, tiene una planta tipo ‘C’ y el fuego estaba al fondo, pero bueno, no ha habido peligro ninguno y se ha extinguido rápidamente”, informaba el cabo de bomberos del parque de Alcantarilla, Pedro Hernández, en declaraciones a LA RAZÓN. Un retén de siete efectivos con mangueras y una máquina extractora permanecía varias horas después en el edificio, para eliminar la gran cantidad de humo que se ha extendido por todo el inmueble. La vivienda ha quedado completamente destrozada como consecuencia de las llamas.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 de la Región de Murcia han comunicado que la víctima de este fuego tenía que ser atendida por los sanitarios ‘in situ’, por una quemadura leve en un mano y un cuadro de crisis de ansiedad. La afectada ha declinado hacer declaraciones, porque se encontraba seriamente afectada por lo ocurrido. Quienes sí lo han hecho son los vecinos del edificio.

“Yo estaba acostado y he oído a la hija del vecino chillando por la escalera y pegando puñetazos en las puertas para avisar a la gente. He subido arriba, he visto el piso lleno de humo, he bajado para abajo, me he puesto la chaqueta, he cogido al perro y he salido para fuera”, declaraba uno de los vecinos del inmueble, todavía con el susto en el cuerpo. Un fuego que ha sobresaltado a toda la calle, incluso, a los moradores de las fincas colindantes. “Yo me he asustado muchísimo, a mi el fuego me da mucho miedo”, confesaba una vecina del edificio anexo al damnificado por el fuego.

Un incendio que se ha saldado sin víctimas mortales, gracias al arrojo de una pequeña, de origen subsahariano, a la que Emma Barquero y sus vecinos van a estar agradecidos, a bueno seguro, toda la vida.