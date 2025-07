Jean Paul, nuevo guardia civil en Caravaca: “Fueron mis ángeles de la guarda”

La suya es una historia de superación y de agradecimiento. Jean Paul Bidias-Ndoe salió de su Camerún natal allá por el año 2010 huyendo de la miseria de su país y en busca de una vida mejor. Apenas tenía quince años y no sabía muy bien lo que hacía. “Yo llegué aquí en una barca de recreo y fue mi primer contacto con la Guardia Civil en ese momento, porque nos rescataron en el agua. A partir de ahí, pues me fui formando poco a poco y alternándolo con el trabajo y, en cuanto conseguí la nacionalidad, que fue después de 10 años legales de residencia, entonces me propuse poder formar parte de ese cuerpo que, en su momento, pues me pudo dar esa nueva vida”, narra Jean Paul con una sonrisa y sin poder ocultar el orgullo que siente.

No ha sido un camino fácil. Este camerunés se subió a bordo de una lancha neumática junto a cinco personas más. Armados únicamente con unos remos, emprendieron la travesía que une Tánger con Ceuta pero, en mitad del mar, les fallaron las fuerzas y necesitaron de la asistencia de la Benemérita. Es ahí cuando algo hizo ‘clic’ en la cabeza de Jean Paul y decidió que él quería convertirse en uno de esos rescatadores. El proceso ha sido arduo, pero su abnegación, su pasión y su entrega le han permitido cumplir su sueño. Primero dio con sus huesos en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde comenzó a aprender el idioma. Después, se trasladó hasta Jaén, donde ha trabajado durante casi una década como mozo de almacén. De forma paralela, se formaba para ser agente de la Benemérita. Tras años de duro esfuerzo, este africano oriundo de Duala -la capital económica de Camerún- veía hace poco materializado su objetivo: se graduaba en la escuela que tiene el Instituto Armado en la ciudad jienense de Baeza. Su siguiente destino ha sido la Región de Murcia, donde va a prestar servicio -en prácticas- en el cuartel de Caravaca de la Cruz durante los próximos 9 meses. “Primero quiero empaparme de lo que es la labor de seguridad ciudadana, porque me gusta, porque es el primer contacto que se tiene con la ciudadanía, cuando cualquiera tiene un problema”, cuenta Jean Paul, que se muestra ilusionado con la plaza en la que le ha tocado trabajar. Dice de la Ciudad Santa que “es un pueblo maravilloso” donde, a buen seguro, ya se ha convertido en toda una personalidad.

La Benemérita se ‘feminiza’

La historia de Tarsi Fernández no es tan épica, ni tan romántica, pero destila la misma ilusión que la de su compañero Jean Paul. Esta manchega, natural de Socovos (Albacete), tiene 32 años y va a iniciar su periodo de formación en Archena, municipio de la Región donde vive y donde se siente muy arraigada. Fernández asegura que “para mí, ser guardia civil es lo que he querido desde siempre, porque es un cuerpo que, en mi pueblo, ha sido el que se ha visto, el que siempre estaba para ayudarnos, y yo quería de alguna manera formar parte de eso, ayudar a la ciudadanía”. Tarsi no puede esconder que está “súper contenta” y arenga a las mujeres a que formen parte de la Guardia Civil: “nunca es tarde, se puede, sobre todo, a las mujeres que se lo están pensando y que no saben si es su sitio o no, que se animen y que vengan porque, desde luego, es nuestro sitio y hacemos una labor súper importante”.

En total, son 165 los nuevos agentes en prácticas de la Benemérita que se incorporan a las filas del Instituto Armado en la Región. Más de un 21 % son mujeres, una cifra nada desdeñable, teniendo en cuenta que la Guardia Civil ha sido siempre una institución eminentemente masculina. La delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, ha asegurado que “es un dato interesante, cada vez la plantilla en Guardia Civil también va aumentando y se va equilibrando el número de hombres y de mujeres”.

A esta nueva remesa de agentes que realizarán su formación en territorio murciano, se sumarán el próximo mes de septiembre 178 guardias civiles más, lo que elevará la cifra en la Región a cerca de 350 efectivos. La Región de Murcia, junto con las provincias de Madrid, Valencia y Alicante, será una de las plazas en las que la presencia de la Benemérita se vea más reforzada. Una reivindicación histórica de algunos municipios y diputaciones, por ejemplo, del Campo de Cartagena, que han visto en los últimos tiempos un incremento de la sensación de inseguridad, por lo que la incorporación de estos nuevos agentes se traducirá en más tranquilidad para los vecinos de estos pueblos.

El coronel jefe de la Guardia Civil en Murcia, Francisco Pulido, ha afirmado acerca de estas nuevas dotaciones que “supone una satisfacción ver unas necesidades que se habían trasladado, satisfechas, de forma que, seguramente, todo ello redundará en un refuerzo del servicio y en una mejora de nuestros índices en todos los sentidos”.

A buen seguro, Jean Paul y Tarsi van a dejarse la piel para servir a los ciudadanos de la Región. Cumplirán con el lema que lleva por bandera la Benemérita: “el honor es mi divisa”.