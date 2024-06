López Miras y Arroyo insisten en exigir al Gobierno central que ceda el Hospital Naval al Ayuntamiento de Cartagena

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han insistido este miércoles en exigir al Gobierno central que ceda las instalaciones del Hospital Naval al Consistorio de la ciudad portuaria para que los ciudadanos le den el uso que consideren "más oportuno".

López Miras y Arroyo han contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntados por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Cartagena, instalado en el Hospital Naval.

En este sentido, López Miras ha reconocido que el Ejecutivo murciano no ha recibido ninguna noticia sobre el CETI por parte del Gobierno central y ha aclarado que la posición de la Comunidad Autónoma al respecto no ha variado desde la que se marcó en noviembre del 2023.

En concreto, ha recordado que mantuvo una reunión en noviembre del año pasado con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la que en la primera edil le informó sobre su intención de solicitar la cesión del Hospital Naval de Cartagena al Ministerio de Defensa.

Además, ha recordado que Arroyo le pidió "gentilmente" que el Gobierno regional apoyase la petición y la iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena para que el Hospital Naval sea cedido por el Ministerio a Cartagena y que, desde el Consistorio, puedan darle "el uso que entiendan más beneficioso para los ciudadanos" del municipio.

"La alcaldesa me lo pidió gentilmente, y si no hubiera sido así seguro me lo habría exigido", ha destacado López Miras, quien ha recalcado que la intención sería darle un uso sociosanitario. "En definitiva, el uso que los cartageneros necesiten, demanden y decidan", ha apostillado.

A su juicio, lo que está "claro" es que el Ministerio "está incumpliendo todos los plazos que dio y todos los compromisos que mantuvo". Además, ha reprochado que el Ministerio "está incumpliendo aquellos plazos temporales para acoger inmigrantes en el Hospital Naval de Cartagena".

"Por tanto, visto que el Ministerio no tiene ningún plan y que está incumpliendo sus compromisos de albergar temporalmente a inmigrantes en el Hospital Naval de Cartagena, esa infraestructura tiene que repercutir en la ciudad y se tiene que dar un uso que realmente sea el que quieran los cartageneros", ha subrayado.

La alcaldesa ha hecho esta solicitud al Ministerio de Defensa y el Gobierno de la Región de Murcia, tal y como dijo en noviembre del año pasado, "apoya la petición y la exigencia de Arroyo para que esta infraestructura sea cedida a la ciudad de Cartagena".

"Y, desde luego, desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a hacer cuantos trámites oficiales sean necesarios para apoyar la solicitud que ya hizo la alcaldesa", ha corroborado López Miras.

Arroyo: "Pido respeto a los cartageneros"

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena ha ratificado que el Ayuntamiento ya tiene el apoyo de la Comunidad Autónoma "al más alto nivel, que es el presidente", quien respalda que el Hospital Naval "sea cedido a los cartageneros".

El objetivo, ha añadido, es "que lo recuperemos para el uso que decidamos, sea sociosanitario o cualquier otro que, como bien ha dicho el presidente, podamos decidir con los cartageneros".

Arroyo ha corroborado que no ha recibido ninguna respuesta a ninguna de las cartas que ha enviado al Gobierno central ni ninguna respuesta a las decisiones del Pleno que ha transmitido a los diferentes ministerios.

"Lo que pido al Gobierno de España es respeto a la institución que representa a todos los cartageneros, respeto al Gobierno de Cartagena y respeto al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, puesto que ya nos hemos posicionado en diferentes ocasiones a favor", ha puntualizado.

De hecho, ha señalado que los grupos no se han posicionado "por unanimidad" a favor de esta petición porque el PSOE "siempre ha votado en contra", pero el Pleno sí se ha expresado "con una amplia mayoría respaldando dos demandas".

En primer lugar, el Pleno del Ayuntamiento ha pedido "que se le ponga ya fecha de caducidad y que se cierre lo antes posible el campamento temporal de inmigrantes en el Hospital Naval" porque "consideramos que no soluciona el problema de la inmigración, sino todo lo contrario: concentrar los recursos en Cartagena agrava el problema".

En segundo lugar, el Pleno ha pedido "que nos puedan ceder de manera inmediata, cuanto antes mejor, la instalación para que la destinemos al uso que queremos todos los cartageneros".