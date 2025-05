Más de 44 "guardianes" velarán por la salud del Mar Menor

Ha sido una jornada histórica. El Mar Menor cuenta desde ya con personalidad jurídica y su propio Número de Identificación Fiscal (NIF), lo que permitirá a cualquier ciudadano -de la Región de Murcia o de fuera de ella- acudir a la Justicia para denunciar cualquier ‘agresión’ de la que pudiera ser víctima este ecosistema único en Europa. Se trata de la culminación de un largo camino que emprendieron los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recogió más de 500.000 firmas y que terminó el pasado año 2022 con la aprobación de una ley en el Congreso de los Diputados para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca. La iniciativa fue apoyada por todos los grupos políticos de la Asamblea Regional, a excepción de Vox, que la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Alto Tribunal finalmente dio luz verde al texto.

Quedaba, por tanto, el desarrollo normativo de esa ley, que pasa por la constitución de los órganos de representación de la que ya es la primera personalidad jurídica ecológica de Europa, mediante la Tutoría del Mar Menor y su cuenca. Se trata, según sus promotores, de “un hito sin precedentes a nivel global”, ya que permitirá que el Mar Menor pueda expresarse y defender sus derechos por sí mismo. Hablamos de un Comité de Representantes, compuesto por 13 miembros, entre los que destacan 7 personas que estuvieron detrás de la ILP, así como 3 representantes de la Comunidad Autónoma y otros de la Administración General del Estado. A estos se suma una Comisión de Seguimiento, conformada por 19 miembros, entre los que resalta representantes de los pueblos ribereños del Mar Menor -los ‘guardianes’ de la laguna salada-, así como de otros sectores clave, como la pesca, la agricultura, asociaciones vecinales, ecologistas, sindicales, juveniles y de igualdad de género. Por último, completa esta Tutoría un Comité Científico -compuesto por más de una decena de expertos-; un órgano que asesorará técnicamente sobre el estado ecológico del ecosistema y estará formado por investigadores de prestigio propuestos por las universidades de Murcia y de Alicante, el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Sociedad Ibérica de Ecología. Estos tres foros, el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, contarán cada uno con la figura de un presidente, que ha sido elegido este jueves a puerta cerrada en la Universidad de Murcia (UMU). Dichos presidentes serán Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la UMU y una de las mayores impulsoras de la ley; Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares y Miguel Ángel Esteve, doctor en Biología y profesor de Ecología de la UMU.

La presidenta del Comité de Representantes, Teresa Vicente, se ha felicitado en rueda de prensa este jueves por la constitución de estos órganos de representación del Mar Menor y ha asegurado que “hoy es un gran día para la ciudadanía”. La profesora de Filosofía del Derecho de la UMU ha explicado la importancia de que la laguna salada cuente con esta personalidad jurídica y ha dicho que “el ser humano y la naturaleza somos la misma cosa y, por tanto, todos podemos defenderla”. Vicente ha apuntado que “una acción particular en nombre del Mar Menor no es una acción popular, como ha mantenido alguna acusación particular, ya que el Mar Menor es el objeto de derecho y el sujeto perjudicado y, de hecho, el Mar Menor se está defendiendo ya en varios procedimientos legales”.

Por su parte, otro de los miembros de la Comisión Gestora, Alfonso Manzano, también ha incidido en la importancia del paso en firme que se ha dado para proteger la laguna salada. Según Manzano, el hecho de que el Mar Menor cuente con un Número de Identificación Fiscal convierte este ecosistema en un “sujeto de derechos y obligaciones, también tributarias y fiscales y, además, se fijará también hoy el domicilio fiscal, como una entidad jurídica”. Tal y como ha apuntado este experto, si el Mar Menor es agredido o sufre algún episodio de contaminación, cualquier ciudadano podría acudir a la Justicia ordinaria a denunciarlo, para que ese daño pueda ser restaurado. Pero no solo eso.

Manzano ha explicado que el objeto de la constitución de estos órganos es para que “el Mar Menor pueda ejercitar sus derechos y que el Mar Menor pueda desarrollarse de forma natural, esa es la función principal”. En opinión de este experto, que la laguna salada tenga entidad propia, persigue precisamente evitar procedimientos penales, con el fin último de que este ecosistema único en Europa pueda recuperarse y volver a su estado original. Y, para ello, estos ‘guardianes’ van a ser los encargados de velar por la salud de la mayor laguna salada del continente.