Miguel López Abad, nuevo presidente de la patronal de empresarios de la Región de Murcia

El nuevo presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, Miguel López Abad, ha subrayado este jueves tras su nombramiento como único candidato que aspira a dejarse la piel "para contribuir al bien común" y alcanzar el alto listón dejado por su predecesor, José María Albarracín, continuando con su línea de igualdad y buscando el diálogo con los sindicatos y el consenso.

Ha sido designado por la cuadragésima sexta asamblea general de la patronal sin votación con el aplauso del presidente saliente, el de la patronal española, Antonio Garamendi; el de CEPYME, Gerardo Cuerva, y el del presidente de Murcia, Fernando López Miras.

En un emotivo discurso en el que ha querido poner el foco en los orígenes humildes de la empresa de desguace y compraventa de coches que fundó su padre y dirige actualmente López Abad, este ha insistido en su pasión por los negocios y en los valores del "trabajo sin descanso" que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

"Llevo la empresa en la sangre, mi vida es ser empresario. Aspiro a lo que he hecho toda mi vida, dejarme la piel para contribuir al bien común" ha dicho al tiempo que ha puesto en valor la importancia del trabajo en equipo, la confianza y el compromiso.

Ha hecho hincapié en la importancia de llegar a acuerdos con los sindicatos, a los que ha conocido más de cerca durante los seis años que ha pasado al frente de la Cámara de Comercio de Murcia, donde comprendió que los representantes de los trabajadores "tienen los mismos intereses" que los empresarios, puesto que "saben que si la empresa no funciona, no tienen sentido de ser" y que el crecimiento "emana de ese trabajo conjunto entre la empresa, el trabajador y la riqueza que se crea".

"No sepuede ir solo en una dirección sin mirar, sin tener consenso. Estamos viviendo tiempos en los que la clase política adolece de ese consenso y si se toman decisiones unilaterales, la consecuencia es que el que viene después lo cambia todo", ha reflexionado insistiendo en la importancia del diálogo para "seguir creciendo".

Ha tenido palabras de elogio para Miras, a quien ha tendido también la mano para continuar trabajando de manera conjunta, aunque será "firme y vehemente" al defender los intereses empresariales.

También ha elogiado el legado de su predecesor: "José María, me he comprado una escalera, porque como me has puesto el listón tan alto, voy a subirlo, que lo sepas".

No siente dudas por que le hayan acusado de ser "el candidato del dedazo", sino "mucho orgullo", de que su antecesor pensara en él para relevarlo: "Me siento libre, hablo y actúo con libertad y estoy muy agradecido por el trabajo" de Albarracín.

No prolongará su mandato más de ocho años, porque cree "fielmente en el relevo" y en que "tan importante es saber llegar como irse a tiempo" cuando se ocupa un cargo desde el que se presta un servicio.

Albarracín le ha advertido de que aunque recibe una confederación "fuerte, sana y sobre todo unida", también tendrá que trabajar "con intensidad para la defensa de los empresarios".

Visiblemente emocionado, se ha despedido de la presidencia a la que accedió en 2014 y comparado a los empresarios con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, "muchas veces solos, hasta medio abandonados", puestos "en el centro de la diana", "insultados", "despreciados" y "utilizados".

No obstante, se ha felicitado por haber sorteado esos obstáculos y haber logrado la "unidad absoluta" de los empresarios, como demuestra el hecho de que el 95 por ciento de las firmas de la región sean de la patronal.

46ª Asamblea General de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM)_77I1194e Marcial Guillén Agencia EFE

En estos años, ha dicho, se han logrado algunas de sus reivindicaciones, como rebajas fiscales, inclusión de personas con discapacidad o simplificación administrativa, que contará con su cuarta ley en otoño y permitirá "exprimir al máximo la declaración responsable" e incorporar el silencio administrativo positivo en todos los supuestos que la ley permite.

Por todo ello ha dado las gracias a Miras, "un buen presidente" al que hay que apoyar porque "si a él le va bien, a la región también, y este ha alabado el legado que deja Albarracín en una etapa en la que Murcia ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de su PIB, en la que menos cayó durante la pandemia de covid, la segunda que más pronto lo recuperó y que tiene para 2025 también las segundas mayores previsiones de subida de España, del 2,6 por ciento.

Ha sido una década de "crecimiento, avances, progreso, riqueza y empleo" que Albarracín ha impulsado desde la unidad de los empresarios, el liderazgo y la voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos, ha afirmado.

Garamendi ha dicho a López Abad que tendrá que afrontar retos como la mejora en las infraestructuras, el debate del agua, el impulso del turismo o la puesta en marcha de un plan de industria.