El PP de Murcia critica que Sánchez "tiene abandonado al tejido social pesquero" y le exige "que deje de engañar" al sector

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha denunciado públicamente que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "tiene abandonado al tejido social pesquero", y le ha exigido "que deje de engañar y castigar a los pescadores, que los escuche y les ayude", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"El sector pesquero lamenta que el acuerdo alcanzado por la comisión europea sobre la pesca de arrastre, que el Gobierno de Sánchez 'vende' como éxito, acabará con miles de pescadores en nuestro país", ha advertido Luengo.

"Las paradas temporales obligan a consumir prestaciones por desempleo a los pescadores, que además sufren un retraso importante en los pagos del FEMPA", ha lamentado Luengo, que al respecto ha añadido que "el baremo que se utiliza para pagar esas ayudas está obsoleto y es muy inferior al Salario Mínimo Interprofesional".

"Los pescadores muestran su hartazgo ante un inoperante Gobierno que únicamente se dedica a imponer restricciones, limitaciones y prohibiciones", ha señalado el senador del PP. "Llevamos años diciéndole a Sánchez que no se puede legislar e imponer medidas alejadas del conocimiento y sin contar con el sector", ha apostillado.

Frente a ello, ha indicado que "el Gobierno de la Región de Murcia aprueba ayudas para ayudar a las cofradías de pescadores para compensar sus pérdidas debido a la caída de ingresos provocada por la reducción de días de pesca".

"Desde el PP hemos exigido a Sánchez que explique en Europa el esfuerzo que hacen nuestros pescadores, que son los principales defensores y cuidadores de nuestros mares, que llevan años practicando la pesca de forma responsable y sostenible, que se juegan la vida todos los días para poder alimentarnos con el mejor pescado", ha subrayado el senador.

"A través de la Comisión de Pesca del Senado, también hemos exigido a Sánchez que escuche y defienda al sector pesquero del Mediterráneo, que muestre respeto por su profesión, desempeño y sacrificio y que se oponga al estrangulamiento y agonía que está sufriendo desde 2020", ha remarcado Luengo.

"En concreto, le hemos pedido que realice un plan de gestión para el sector pesquero, evaluando sus recursos y buscando la sostenibilidad del sector; que amplíe la red de científicos y miembros del sector pesquero para estudiar e investigar las situaciones pesqueras del Mediterráneo, implicando a Universidades y centros de investigación", ha recordado el senador del PP.

"También le hemos instado a que trabaje en la UE para evitar que se sigan imponiendo restricciones arbitrarias a nuestros pescadores y que lidere las negociaciones con países africanos ribereños para que las medidas que se llevan a cabo en la búsqueda de la sostenibilidad de las pesquerías del Mediterráneo sean adoptadas de forma conjunta, además de que rebaje el IVA del pescado", ha añadido.

"Por desgracia, Sánchez ha pasado por la trituradora de Moncloa lo aprobado en la comisión de Pesca, al igual que hace con todo lo que se aprueba en el Senado", ha denunciado públicamente Luengo.

Tras recordar que "los barcos de arrastre del Mediterráneo llevan amarrados a puerto todo lo que llevamos de año en señal de protesta", el senador ha lamentado que "nuestros pescadores se enfrentan a un incierto 2025 y sin que el Gobierno de España les defienda". "Le pedimos a Sánchez que si no sabe, no puede, no quiere o no le dejan ayudar a los pescadores, que se aparte y deje que el Partido Popular trabaje para ayudar, proteger y defender, como siempre ha hecho, al sector pesquero", ha concluido.