Nuevo choque sobre los Presupuestos de Murcia: Vox llama a convocar elecciones y el PP le acusa de generar inestabilidad

Nuevo episodio de agitación política en la Región de Murcia con motivo de la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para el próximo año. El presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, ha puesto de relieve durante un desayuno informativo que si el gobierno regional no saca adelante las cuentas autonómicas, "debería convocar elecciones o, al menos, someterse a una cuestión de confianza en la Asamblea Regional", aunque ha reconocido que no está en su hoja de ruta "plantear una moción de censura".

Antelo, que fue vicepresidente del Ejecutivo murciano hasta la ruptura de manera nacional de Vox con los gobiernos presididos por PP, ha reiterado la postura de la formación de no negociar los presupuestos regionales si el Ejecutivo no "revierte" las políticas relacionadas con la inmigración y cumple los acuerdos previos que ya tenía con Vox en esa materia, como el cierre del centro para menores migrantes no acompañados en la pedanía murciana de Santa Cruz. "No tendría sentido apoyar unas cuentas públicas si se mantienen las mismas políticas que motivaron su salida de los gobiernos autonómicos en los que estaban en coalición con el PP el pasado verano".

Además, ha recordado que las cuentas de 2024 se aprobaron sin conocer el dato de las entregas a cuenta, mientras que en este ejercicio solo falta por determinar si el déficit autorizado será del 0,1 o del 0,8 por ciento, lo que permitiría cuadrar las cuentas con mayor precisión que las anteriores. En caso de que las cuentas no sean aprobadas, Antelo ha remarcado que deberían convocarse elecciones, e insiste en que los datos que baraja el partido no le dan en ningún caso una mayoría absoluta a los populares.

Antelo ha repasado también algunos de los puntos que supusieron confrontación con el PP cuando los dos partidos gobernaban en coalición, como la reforma de la ley de protección del Mar Menor, y ha considerado que la comisión abierta en la Asamblea Regional para ese fin es una "ceremonia de la confusión", puesto que no hay ningún planteamiento o borrador sobre el que debatir y "no se ha dado ningún paso" para una modificación a la que "hay que poner fecha y hora".

Bloqueo

Tras las declaraciones del líder de Vox, el PP de la Región de Murcia ha acusado a la formación de "empeñarse en generar inestabilidad política" en la comunidad al "bloquear" la aprobación de los presupuestos y pedir elecciones anticipadas después de haber abandonado el Gobierno regional del que formaban parte "sin justificación".

Así lo ha dicho el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, en respuesta a las valoraciones de Antelo. "Primero salen del Gobierno regional sin justificación, y ahora bloquean los Presupuestos y piden elecciones anticipadas, aunque saben que en dos años los ciudadanos de la Región tendrían que volver a votar", ha señalado Segado.

En su opinión, esa postura "responde más a intereses partidistas y de estrategia política que al interés general de los ciudadanos", ya que los presupuestos en los que el Gobierno trabaja para 2025 "son muy similares" y "siguen la senda" de los aprobados para 2024, en esa ocasión, con el respaldo de los de Santiago Abascal, que no plantearon "ninguna pega" a las cuentas.

El proyecto, ha insistido, contempla refuerzos en las inversiones en Sanidad y Educación, así como "la ejecución de actuaciones que inició el propio Vox cuando formaba parte del Gobierno autonómico". Por ello, ha insistido en que "lo responsable, lo útil para la Región de Murcia, es buscar el acuerdo para sacar adelante unos presupuestos que van a beneficiar a los ciudadanos".