Tráfico prevé 677.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras de la Región de Murcia en Semana Santa

La Jefatura Provincial de Tráfico prevé alrededor de 677.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras de la Región de Murcia durante las fiestas de Semana Santa, por lo que desplegará un dispositivo especial de control y vigilancia cuya primera fase comienza a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta la medianoche del próximo domingo, 13 de abril.

Durante esta primera fase se van producir alrededor de 194.500 desplazamientos, y en la segunda, que se extenderá desde el miércoles 16 hasta el lunes 21 de abril, se producirán 436.000 movimientos de vehículos", ha detallado la jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región en un comunicado.

Jerez ha apelado a la previsión de los conductores antes de iniciar el viaje y a la necesidad de realizar una revisión técnica del vehículo para evitar averías que puedan producir situaciones de riesgo en carretera.

Al hilo, ha recordado que durante la Semana Santa de 2024 se produjeron 21 siniestros con víctimas en las carreteras de la Región, con el resultado de una persona fallecida y tres heridas graves.

Asimismo, ha indicado que los vehículos de grandes dimensiones --de más de 7.500 kilogramos-- cuentan con restricciones con el fin de mejorar la fluidez del tráfico en determinados tramos.

En concreto, se aplicarán el Miércoles Santo, desde las 2.00 a las 21.00 horas, entre Santomera y Las Torres de Cotillas y desde Archena hasta Puerto de la Cadena; y el Lunes de Pascua, desde las 8.00 hasta las 21.00 horas, entre la carretera RM19 a A30 hasta Murcia y desde Alcantarilla hasta Murcia.

Por su parte, el comandante Jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia, Francisco Javier Utrabo, ha explicado que la Agrupación desplegará un total de 216 agentes, que contarán con la colaboración de los efectivos del Centro de Gestión de Tráfico del Levante.

Según ha precisado Utrabo, "durante estos días no sólo vamos a mejorar e incrementar la presencia uniformada, sino, también, la no uniformada con el uso de radares y se van a realizar multitud de controles en vías de alta capacidad y también en vías convencionales para evitar esos pequeños desplazamientos que la gente no considera tan peligrosos y se suele confiar un poco más".