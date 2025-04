Vox amenaza con romper el gobierno en Cartagena por colocar la bandera gay en la entrada de la ciudad

Este sábado, la bandera arcoiris y la bandera lésbica han ondeado en los mástiles situados en la rotonda donde se encuentra la réplica del submarino Peral a la entrada de la ciudad como conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Ante esta situación, el portavoz del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo López Pretel, ha expuesto que "nos ha sorprendido que estas banderas se hayan colocado sin ser aprobadas por el gobierno municipal del cual nuestro partido forma parte".

La colocación de estas banderas, para VOX, "vulnera el principio de neutralidad y objetividad de las instituciones públicas, por lo que no se garantiza la igualdad de los poderes públicos sino que se los utiliza con fines partidistas, al identificarse con posturas ideológicas".

El portavoz de la formación verde ha dejado claro que "no podemos permitir la colocación de banderas ideológicas que no representan ni mucho menos a todas las personas gays y lesbianas, sino que sólo sirven para separar a la sociedad motivadas por lobbies con intereses espurios. Un gobierno municipal donde esté VOX no puede permitir esto".

VOX dice estar en contra de todo tipo de discriminación independientemente del sexo, edad, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas que se puedan ver afectadas por ella. "Estas acciones pueden desestabilizar el gobierno municipal e, incluso, acarrear las adecuadas consecuencias", ha afirmado Pretel.