Vox Murcia confirma que no pactará el presupuesto si no hay cambios en materia de migración

El líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha confirmado este jueves que su partido no se sentará a negociar el presupuesto autonómico con el presidente autonómico, Fernando López Miras, mientras el PP no cambie su política migratoria y, si eso no ocurre, el Gobierno regional, ha dicho, deberá pactar las cuentas con el PSOE o ir a elecciones.

Antelo ha confirmado así que seguirá la línea marcada por la dirección nacional del partido de Santiago Abascal, y ha insistido en que cuando llegaron a un acuerdo con el PP murciano para formar gobierno tras las elecciones de mayo de 2023, uno de los puntos firmados hacía referencia expresa a no apoyar "la inmigración ilegal y las redes que promueven la inmigración".

El incumplimiento de ese punto, ha recordado, motivó la salida el pasado verano de Vox de todos los Gobierno autonómicos en los que participaba en coalición con el PP y, dado que los de Alberto Núñez Feijóo no han cambiado su postura, Vox no puede ni siquiera sentarse a negociar los presupuestos.

Antelo ha señalado que el partido ya ha puesto encima de la mesa sus condiciones que, por otra parte, ya estaban recogidas en acuerdos previos con el PP, y que pasan por el cierre del Hospital Naval de Cartagena, que actualmente "funciona como un CETI", y que es de titularidad estatal, el cierre de los centros de acogida de menores migrantes no acompañados y la reversión del "acuerdo de Tenerife" para acoger a parte de los menores migrantes llegados a Cañarais, tal y como acordaron las comunidades autónomas.

"No vamos a permitir que la Región de Murcia se convierta en otra cosa que no es la Región de Murcia, acogiendo a personas con otras culturas y que discriminan a las mujeres", ha dicho, y ha asegurado que Vox acepta la imigración, siempre que sea legal y de personas que "se adapten" al contexto local.

Ha insistido en acusar al PP de tener las mismas políticas de migración que el PSOE, pero ha asegurado que si los populares se alejan de la postura de los de Pedro Sánchez en esta materia, los ultraconservadores estarán "inclusodispuestos a volver al Gobierno" autonómico, al que ha acusado de estar "en suspensión de pagos" y en situación de "quiebra técnica".

"Si el PP mantiene la misma política [de migración] que el PSOE" y si "no revierte la situación con la inmigración ilegal", ha dicho, solo tendrá dos opciones: pactar las cuentas con los socialistas o convocar nuevas elecciones, porque "es imposible" que Vox llegue a acuerdos con quienes "colaboran con la inmigración ilegal".