Vox presentará una moción en la Asamblea de Murcia para proponer la creación de un "plan de retorno para la inmigración masiva"

El presidente provincial de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha anunciado que presentará una moción en la Asamblea Regional "para la creación de un plan de retorno para la inmigración masiva", con el objetivo de utilizar los recursos disponibles para "su regreso a sus países de origen".

En este sentido, Antelo ha criticado la "falta de compromiso" del Partido Popular con la ciudadanía "al no haber presentado ni aprobado aún el techo de gasto en el Consejo de Gobierno, lo que impide conocer los presupuestos del año 2025", según informaron fuentes de Vox en un comunicado.

"En la Asamblea Regional no tenemos ningún reporte sobre qué pretende hacer el Partido Popular con los presupuestos del próximo año. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo la inseguridad que vive nuestra Región", ha afirmado Antelo.

Así, el líder de Vox ha señalado que los índices de inseguridad en la Región "han vuelto a crecer, destacando un aumento del 12,5% en la inmigración ilegal durante 2024", al tiempo que ha alertado sobre "la presencia de redes yihadistas en la Región, un problema confirmado por Europol, que identifica a la Región de Murcia como una de las áreas con mayor actividad de radicales islámicos en España".

"Es una situación extremadamente preocupante", según Antelo, quien ha afirmado que, "en lugar de abordar este problema, el Partido Popular sigue financiando subvenciones a ONGs que fomentan la inmigración ilegal y manteniendo centros de menas como el de Santa Cruz, cuyo cierre fue un compromiso firmado por López Miras y que a día de hoy sigue sin cumplirse".

A renglón seguido, ha propuesto la creación de un "plan de retorno para la inmigración masiva". "En la Región de Murcia, actualmente, existen planes de reagrupación familiar para atraer a más inmigrantes", según Antelo, quien ha afirmado que "nosotros queremos redirigir esos recursos para que sean devueltos a sus países. Sabemos las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, pero se pueden hacer cosas, y vamos a trabajar en ello".

Asimismo, el presidente provincial ha mencionado también el "impacto de la inmigración ilegal en el aumento de delitos". "En algunas regiones de España, el 90% de las violaciones son cometidas por inmigrantes ilegales", ha remarcado.

"Este problema también lo vemos en la Región de Murcia, donde somos la 'Canarias de la Península' por culpa de la dejación de funciones tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Mientras el PSOE colabora activamente en el drama de nuestros mares y de nuestra seguridad, el PP no hace nada para frenarlo", ha criticado.

Al hilo, Antelo ha cargado contra ambos partidos, acusándolos de ser "cómplices" en la gestión de la inmigración ilegal. "La única pelea que tienen PSOE y PP es a cuántos inmigrantes ilegales van a regularizar, si a 500.000 o a 700.000. Mientras tanto, la seguridad en nuestra Región y en toda España sigue deteriorándose", ha remarcado.

"El PP debe colocarse del lado de la inmigración ilegal que está llevando al desastre a España, o bien al lado de Vox, que no queremos gestionarla, sino combatirla. Queremos acabar con todos aquellos que se lucran de esta situación insostenible", ha destacado.

Por último, Antelo ha dejado claro que VOX no respaldará ningún presupuesto que no cumpla con los acuerdos alcanzados con su formación. "Nosotros no vamos a estar en ningún presupuesto que no cumpla todos y cada uno de los compromisos firmados con VOX. No podemos permitir que sigan ignorando nuestras propuestas, que son las únicas que garantizan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos", ha concluido.