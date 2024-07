13 julio: la urgente actualidad del mensaje de Fátima

La fecha del 13 de julio tiene una especial relevancia en las apariciones de la Virgen María en Fátima a tres pastorinhos de 7 , 9 y 10 años de edad; respectivamente Jacinta y Francisco hermanos, hoy ya canonizados, y Lucia prima suya y en proceso para ello. De las seis apariciones del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, en la de Julio dio a conocer el mensaje que ha pasado a la Historia como los tres «secretos». El motivo fue que Ella les dijo que no los dieran a conocer de momento, siendo públicas sus dos primeras partes en 1942 y la tercera cuando San Juan Pablo II beatificó a los hermanitos el 13 de mayo de 2000 en Fátima. Las dos primeras partes del mensaje constaban de unas visiones sobre el infierno acompañadas de la interpretación que Ella dio acerca de su significado, con las muchas almas que se perdían entre sus llamas «por no haber quien rezara por ellas». En el tercer secreto, a diferencia de los dos anteriores se conoció la visión, pero no la interpretación que les dio la Virgen. lo que ha abierto un intenso debate acerca de todo su contenido.

En todo caso dijo algo muy importante para la Historia: «las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres y si no hay conversión vendrá otra guerra mayor». En 1917 estaba en vigor la Primera Guerra Mundial y lo que anunciaba era la Segunda, que comenzará en 1939 al no producirse la conversión solicitada durante lo que fueron «los felices 20». Aun así anunció una gracia extraordinaria para impedirla, que sería la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Añadiendo que al hacerla se impediría también la «expansión de los errores de Rusia por el mundo». Tres meses después de ese día, en el «Octubre Rojo» de 1917, triunfará la revolución bolchevique y Rusia se convertirá en la URSS y esos «errores» serán el comunismo. De manera análoga había venido el SCJ a prevenir la Revolución francesa a finales del siglo XVIII, pidiéndole por medio de santa Margarita M. de Alacocque que el Rey, –Luis XIV– se consagrara a Su Sagrado Corazón. Ni él ni sus sucesores Luis XV y Luis XVI lo hicieron y 100 años después, día a día, se desencadenó la Revolución. Sin esas dos revoluciones y la guerra mundial, el mundo sería muy distinto y mucho mejor. Los Corazones del Hijo y la Madre lo deseaban y no se les escuchó y ahora, menos todavía. Y con Rusia y la OTAN casi en guerra declarada.