¿Admitirán madrileños en la luna?

No puedo negar que me he emocionado cuando he visto el anuncio de Turismo de San Sebastián. Después de contar lo maravillosa que es su ciudad, pide al resto de españoles que vayan a hacer turismo allí en cuanto el maldito virus nos deje, que sin gente nada es tan bonito como parecía. «Te echamos de menos hermana madrileña, pasear por el rastro y tomar un aperitivo en La Latina», son las palabras textuales. ¡Nos echan de menos, a nosotros! Como si no se hubiesen enterado de que los de la capital somos bombas andantes de coronavirus.

Se dijo en verano y ahora, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, está volviendo a correr el mismo rumor: el virus empezó en Wuhan, pero existen ya pocas dudas científicas de que fuimos los madrileños los que lo hicimos expandirse.

Uno no puede dejar de ser de donde ha nacido y yo soy madrileño. Lo soy con todas sus consecuencias y con todos los prejuicios que conlleva: considero que no tengo acento al hablar castellano y cuando voy en coche y salgo de la ciudad no deja de sorprenderme que si en Madrid llueve, no lo haga en el resto de España: ¿es que cuando hay un temporal de nieve en el barrio de Salamanca no sucede lo mismo en el resto del país?

Soy tan madrileño que, por no tener, no tengo ni pueblo. Cuando volvían todos mis amigos de sus vacaciones y contaban que habían estado de fiesta cada noche con todos sus primos (es decir con todos los habitantes de la zona) mi respuesta sólo podía ser decepcionante: durante agosto, yo hacía lo mismo que en invierno, sólo que con más calor y menos gente.

Ahora, Yusaku Maezawa, uno de los hombres más ricos de Japón, ha inventado el Bla Bla Car para ricos. Así, mientras tu buscas a alguien con el que compartir viaje y ahorrar costes para ir en coche hasta Albacete, él está buscando a ocho personas para que viajen con él a la luna. El plan es que en 2023, y con todos los gastos pagados, él y sus ocho invitados se suban en el SpaceX de Elon Musk para un viaje de seis días. Sus condiciones no son complicadas, por lo visto: tu experiencia debe «romper fronteras» en beneficio de la sociedad y debes ayudar a los demás a conseguir el objetivo.

Contado en plata: es como cuando en el currículum pones que te gusta trabajar en equipo y en inglés, con todo tu morro, escribes: nivel medio-alto y luego rezas para que en la entrevista de trabajo no te hagan ninguna pregunta en ese idioma.

Dicen que la española es la séptima nacionalidad que más se ha apuntado. El plazo se acaba el 14 de marzo y lo estoy pensado mucho, pero tengo que ver las fechas: ejque a ver si me va a coincidir con mi semana en la playa de Valencia.