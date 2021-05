El cuaderno de Chapu Apaolaza: La marcha verde en bañador

Por la mañana, supimos que se había muerto Franco Battiato y por eso los franquistas battiatistas tenemos el centro de gravedad permanente hecho un bebedero de patos. Mi prima se acuerda de cuando fue a ver a Battiato a un concierto en Siena y de pronto el público empezó a rugir “Franco, Franco, Franco”. Franco ha muerto. Ahora sí. Con suerte, alguien escribirá en mi obituario: “Vio cantar a Battiato y torear a Curro Romero, que ya es algo”, aunque hoy circulen aún más despacio los trenes del Tozeur y entren en España ocho mil marroquíes a nado.

En el catálogo de lo inaudito queda esta marcha verde en bañador. Hablan de una invasión de España, pero uno esperaba que nos invadieran tipos que no estuvieran en fase de guardar debajo de la cama un catálogo de lencería. El tema es grave. Marruecos envía a sus hijos a vadear espigones en la noche. Disparan balas humanas, artillería de niños de teta, biberón y llorera. Vienen sin armas; pero tienen hambre y un Meyba. Lo que desconcierta es que a estos supuestos invasores uno tiende a darles el alto, un abrazo, un bocata o el masaje cardiorrespiratorio.

Ha ido Sánchez a hacer sus conjuros a Ceuta porque es donde tiene que estar. Lo han abucheado y le han pateado las puertas del coche oficial porque a Sánchez le aplauden las naderías y en cambio le abuchean cuando cumple. Hoy estaba cumpliendo. Otra cosa es la interpretación que el Gobierno hace de este lío. Se empeña en considerarlo un asunto migratorio, cosa rara si se tiene en cuenta que el país emisor abre la puerta a los inmigrantes. También aluden a una suma de factores, con lo que se produce poco menos que por casualidad, no sea que alguien concluya que tiene la culpa Moncloa. Los evangelios apócrifos de los gabinetes cuentan que al poco de comenzar el Diluvio Universal, salió el Gobierno de entonces a decir que eran cuatro gotas.

Según el discurso oficial, esconder en España al enemigo número uno del país vecino y la posterior avalancha de inmigrantes organizada por ese país vecino son mera coincidencia. Si se le suma que sucede después del apoyo de EE. UU. a Marruecos en el Sáhara, de las nuevas relaciones con Israel y ante el próximo desembarco de China en el país, se ve que España y sus devaneos polisarios han quedado como Cagancho en Almagro.

En ese clima de jolgorio diplomático y sin Don Juan Carlos para levantar el teléfono de la amistad con la monarquía alauíta, la ministra de Exteriores aseguró que curar en Logroño de tapadillo al jefe del polisario no tendría consecuencias para nuestras relaciones con Marruecos, y Marruecos pensó: “A que sí”. En la cuestión exterior, España va por ahí a que le partan la cara. Me dicen los diplomáticos que comparado con lo de El Tarajal, el conflicto de Perejil fue un picnic con helicópteros. Se está armando la de San Quintín en versión playera. Esto en 2050 no pasaba.

