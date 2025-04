Ministra rectificadora

El Ministerio de Sanidad ha entrado finalmente en razón y ha aprobado la financiación total del anticuerpo monoclonal blinatumomab, un medicamento para tratar la leucemia linfoblástica aguda, el tumor infantil más frecuente. Lo ha hecho después de la persistente denuncia de este periódico que recogió la indignación y la desazón de familias, pacientes, profesionales sanitarios y ciertamente la oposición. Con otra nueva rectificación de Mónica García ha quedado demostrado que no existían razones de peso, en este caso económicas, para no facilitar a los enfermos la terapia y el fármaco que los médicos entendían como los mejores. La ministra ha cedido exclusivamente por la presión, pero debería haber sido innecesaria si sus actos se ciñeran exclusivamente al interés y el bienestar de la gente. Cabe preguntarse cuántos españoles no están pagando hoy su arbitrariedad y soberbia.