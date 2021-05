La cumbre de Soria

De niño oí muchas veces en el pueblo el refrán «reunión de pastores, oveja muerta». Era un dicho que servía lo mismo para un roto que para un descosido, pero respondía a la inmensa carga de pesimismo y desconfianza que anida desde antiguo en el alma campesina. No es de extrañar que más de un viejo del lugar, o no tan viejo, la repitiera el viernes pasado al observar el trasiego de coches oficiales en Soria para asistir a una cumbre sobre la despoblación de la España rural. Hasta llegó el presidente del Gobierno en helicóptero, con una caravana de automóviles detrás, contaminando el aire de los trigos. Los demás políticos –el jefe de la oposición, los presidentes de las comunidades concernidas, el ex presidente Zapatero, etcétera–, en sus flamantes coches. Los de «Soria, ¡Ya!» denunciaron de entrada que si estos relevantes políticos hubieran tenido la ocurrencia de viajar a Soria en transporte público, la mayoría de ellos no habría llegado a tiempo a la importante cita. ¡Tan aislada y sola está Soria, la provincia más despoblada de España! Mal comunicada por carretera, con las obras interminables de la autovía del Duero, y peor por ferrocarril, casi como en los tiempos del vagón de tercera en el que viajaba Machado.

El problema de las comunicaciones y la digitalización se erigió así en la primera reivindicación de Presura20, la feria para la repoblación de la España rural, celebrada en el polígono industrial, en la sede de El Hueco. Una decena de colectivos de esa España vaciada –no les gusta nada lo de vacía, con razón– habían presentado unos días antes en el Congreso un proyecto con 101 medidas para transformar esa España en viva y rehabitada. Y de eso ha ido lo de Soria. Por supuesto, no se ha disipado por completo la niebla de la desconfianza, después de tantas esperanzas frustradas, y al presidente Sánchez le soltaron a la cara sus promesas incumplidas.

Pero algo está cambiando. Por lo pronto es significativo que esta cumbre haya tenido lugar y que las principales fuerzas políticas vayan, caso único, uncidas del mismo yugo. Con la pandemia, la revolución tecnológica y el teletrabajo se avecina un cambio de ciclo histórico. Se abre una oportunidad de oro para la vida en el pueblo. Esta vez en la ruidosa reunión de pastores el viernes en Soria no había, menos mal, ninguna oveja muerta.