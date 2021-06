Un buen amigo, catedrático de universidad, me escribe: «Querido Jorge: Como yo tengo las ideas muy claras de lo que es importante, no entiendo que en estos momentos no se sea capaz de mandar un mensaje unitario que una a los que creemos en España y en la Constitución, sin excluir a nadie. La otra parte está unida por el pegamento de mantenerse en el poder, los unos; y de avanzar en la destrucción de lo que es España, los otros. Un abrazo». Se podrá describir lo que sucede con otras palabras y más alto, pero no tan concisamente ni con tanta claridad.

Una célebre cita de Ortega y Gasset describe magistralmente el desánimo y desconcierto nacional campeante en tiempos de tribulación: «No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa». A Ortega hoy le podríamos decir que a estas alturas ya tenemos suficientes razones y argumentos para saber que el problema esencial en España, es que como país vivimos instalados en el oxímoron existencial de estar gobernados por quienes no tienen más objetivo para subsistir en el poder, que el que agudamente señala mi amigo catedrático. Pretender el bien común de los españoles de la mano de quienes actúan para destruir «el bien moral de la unidad de España», es una contradicción en sí misma.

Sánchez es su personificación, para un tiempo de ausencia de convicciones sobre la verdad y la mentira, el bien y el mal. Y eso es lo que nos pasa.