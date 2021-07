Máximo descrédito e indignidad mundial

Ataque continuado del Gobierno al Tribunal Constitucional, por sentenciar en contra del Estado de alarma, ataque al Tribunal de Cuentas, ataque a la justicia. Un magistrado del constitucional para ganarse el favor del Gobierno despreciar a sus compañeros de Tribunal, tras la delictiva presión de la hasta ahora vicepresidenta y la del propio presidente del Gobierno; y estar dicho magistrado obligado a rectificar. Los independentistas, fugados e indultados y omnium cultural, en Elna, Francia, afirmar que lo volverán a hacer, la vicepresidenta decide que la oposición “secuestra el poder judicial” y son “rebeldes constitucionales”,

La anterior portavoz, señalar la homofobia como consecuencia del asesinato del joven Samuel para indicar osadamente a partidos y personas, las navajas y balas, amenazadoras, manipulando contra partidos que a su vez sufren ataques - esos si - con piedras, del socio de Gobierno, pero ahora caer en el olvido tales amenazadoras e inventadas acciones de contrarios .

Un programa de TV3, incita a tirar piedras a la guardia civil, la Generalidad, de nuevo esta semana saltarse la ley y querer cubrir el aval de los golpistas y malversadores con dinero de todos los españoles. El Gobierno cómplice del delito.

En Melilla ayer doscientas cuarenta personas franquean la frontera y la guardia civil herida en el asalto.

El presidente del Gobierno critica al anterior presidente de Estados Unidos, en su propio país, así como a China estando en Estados Unidos, su vicepresidenta le desautoriza desde Madrid por estar con fondos de inversión, y en esta semana calla clamorosamente ante la tragedia de detenidos y desaparecidos en Cuba. El Tribunal de Cuentas concede 48 horas más para que los malversadores presenten el aval, siendo otra malversación si el dinero lo pone la Generalidad y la juez suspende un tramo de 34 millones de euros, correspondiente a la subvención a todas luces ilegal a la compañía Plus Ultra, habiendo mentido el Gobierno en sede parlamentaria en todo ello, y Europa muy preocupada y sorprendida por esto ante la llegada de fondos. Mientras, el recibo de la luz y el precio del megavatio hora a más de 100 euros, en el precio más caro de la historia y la ministra del ramo decir que a ver que se puede hacer, y que no es razonable que los ciudadanos paguen tanto por la luz...

Alemania pone prevenciones urgentes para la llegada a España por ser la nación que más infectados tiene en esta quinta ola, previa apertura de fronteras sin control férreo en España, y un Consejo de ministros dedicado a poder quitarse la mascarilla y permitir ya poder reírse a los españoles.

Europa esta semana advierte de nuevo y muy seriamente a España por los ataques a la independencia judicial y exige que los jueces se elijan entre ellos sin inmiscuirse los partidos, pero el Gobierno, y su ministra de justicia reclama acuerdo a la oposición, ocultando sus intenciones de nombrar magistrados que sigan dictados gubernamentales, mientras se niega a cumplir con la exigencia europea.

Hasta aquí un brevísimo resumen solo de esta semana.... por cierto me olvidaba de la ley de memoria democrática. Una clara ingeniería manipuladora estaliniana y nacionalsocialista, por no citar también brevemente los capítulos conocidos esta semana de la ley de seguridad nacional para cortar las libertades arbitrariamente sin definir las situaciones excepcionales.

Esto durante la semana y aún falta el viernes, sábado y domingo...

El presidente del Gobierno, cómplice e inspirador de voluntad delictiva reiterada, director de todo lo anterior, y principal responsable de tanta ignominia, ahora de viaje en Estados Unidos, sin empresarios importantes que le acompañen y desde luego sin que le reciba el presidente Biden, o al menos el alcalde de Nueva York. No sabemos a lo que va pero lo de las productoras en California no me suena nada bien ya que su objetivo es muy maligno, y manipular y mentir a la sociedad son sus principios y valores y también su razón de existir, utilizando una responsabilidad que malversa y que le cedemos todos los españoles, y que a cambio, al menos, debiera corresponder con una mínima dignidad .

Nunca se había escuchado a un presidente de Gobierno atacar a quien representa a millones de compatriotas españoles desde el exterior y en este caso desde Estados Unidos . Ya lo hizo hace pocos meses atacando a los madrileños desde África. Sencillamente raya la perversión más manipuladora, la indignidad, el deshonor, la falta de los más mínimos escrúpulos, la corrupción, y también la más mínima educación y respeto a el mismo y a todos los españoles. Además, es el camino más seguro para obtener los españoles el desprecio internacional, ninguneo, y el olvido, junto a la peor imagen y pisoteo de nuestra reputación y dignidad. Todo ello gracias a nuestro presidente de Gobierno. Muchísimas gracias por todo ello!. Es usted un ejemplo nacional e internacional.

Mientras, ni una palabra sobre Cuba en esta segunda semana de ataque del régimen dictatorial comunista a la libertad y dignidad del pueblo cubano. Algo que no es posible de entender si no es por la connivencia con ese régimen perverso .... mucho más allá de la diplomacia que jamás ha de estar reñida con la llamada sin ambages a la protección de la libertad individual, la dignidad y derechos humanos, ante un régimen que no lo respeta y está haciendo desaparecer a cientos de personas.¿ Que pasaría si Cuba fuera una dictadura derechista y de la noche a la mañana asesinara y golpeara, encerrara e hiciera desaparecer a la población, tal y como ocurre en Cuba ?

Por cierto aquí en España ¿por qué contemporiza y pacta su Gobierno, - si bien prometió no hacerlo jamás -, y sobreviviendo gracias a ellos, con xenófobos, independentistas y manipuladores goebelianos y nacionalsocialistas radicales de derecha y de izquierda tanto de Cataluña, como del País Vasco? ¿ no sería su única obligación amparar y proteger exclusivamente a la mayoría de los ciudadanos de esas regiones, que están atemorizados, pisoteados, chantajeados, ninguneados, manipulados y sometidos todos los días al capricho de quienes ostentan el poder institucional? Se dirá que sus partidos han ganado las elecciones. Hitler también lo hizo. Esas instituciones lo son gracias a la constitución y si la quiebran todos los días de hecho y de derecho, o bien se les exige cumplimiento estricto de la ley y todas sus consecuencias o bien se les destituye, y a quien se le provee de fondos y de justicia en el pleno sentido es a quien cumple todos los días la constitución, la ley y todas sus obligaciones diarias . Eso ha de hacer dignamente el Gobierno en defensa del bien común y el interés general de todos los que respetan el estado de derecho, y no amparar a quien lo quiebra todos los días y promete también a diario seguir haciéndolo permanentemente. Como con los indultos, seguro que a quien está dispuesto al arrepentimiento y propósito de la enmienda, ni se ocupa de saber quién es. A quien no pide perdón ni se arrepiente ni tiene propósito de la enmienda y promete volver a delinquir es quien recibe la gracia. El ejemplo sublime de lo que hay que hacer... claro, pero el ejemplo auspiciado por quien sin escrúpulo alguno incumple , cómplice, e inductor, ejerciendo declarado desprecio y muchas veces delictiva voluntad también, ya sentenciada, y transformada en hechos, la constitución y la ley .

Su actuación sobrepasa ideologías y sobrepasa la memoria y dignidad de su partido, al que ha destruido, y sobrepasa con creces la mínima vergüenza que todos tenemos que tener para comportarnos como Dios manda en la sociedad. Aunque no se lo digan, este seguro que muchos de sus allegados más cercanos, que hoy no se atreven a decirle nada, pues su poder es mucho ... pero hueco .... llegado el momento le dejaran en la estacada y muchos le olvidaran irremisiblemente. Usted ha dictado su sentencia voluntariamente. Única solución, volver mañana a la ley, a la constitución, a la democracia, y a la dignidad mínima... no será por no habérselo pedido tantas veces ..., pero me temo que hace tiempo que ha elegido. Por decírselo una vez más desde la sociedad civil de base... que no quede.