Annual y Kabul

Hace escasamente un mes evocábamos, con ocasión de su centenario, el episodio militar conocido como el «Desastre de Annual» en la Guerra del Rif. Ciertamente lo fue, al convertir unidades de la Comandancia General de Melilla una presunta retirada en el frente en una caótica y trágica desbandada.

Lo traemos ahora a colación con ocasión de la retirada estadounidense –auténtica huida– en Afganistán, tras veinte años de presencia militar sobre el terreno. Sin perjuicio de las enormes diferencias de medios de un ejército a otro, conviene no olvidar que España reaccionó recuperando todo el territorio perdido, y culminó con completo éxito la pacificación del Protectorado apenas seis años después.

Es evidente que en Afganistán, como anteriormente en Vietnam, lo que obtuvieron los norteamericanos no fueron victorias en la misión asignada, pese a disponer de unas Fuerzas Armadas extraordinarias. Y con este comentario no pretendo desacreditarlas, sino poner en valor nuestra propia Historia, porque no hay mayores críticos y negativos con España, que nosotros mismos. Por algo la «leyenda negra» triunfó, y lo sigue haciendo todavía.

Aquel Desastre espoleó a España y a nuestro Ejército, que estuvo de misión pacificadora del territorio de 1908 a 1927, diecinueve años; los mismos que han transcurrido en la misión en Afganistán tras el 11-S. España siguió en el Protectorado durante casi treinta años más, devolviendo un territorio en paz al asumir el Reino de Marruecos la plena soberanía en 1956. Historia que es preciso poner en valor ante otros sucesos y desastres actuales.