Canela fina | Comprar votos con los PGE

Para garantizar su permanencia en la silla curul de Moncloa, Sánchez está dispuesto a comprar con los Presupuestos Generales del Estado los votos que sean necesarios. Ha cedido ya a las exigencias podemitas y ahora, en el Congreso de los Diputados, depositará las limosnas correspondientes sobre las ávidas manos pordioseras de los grupos que le garantizan la mayoría parlamentaria y la continuidad en el poder.

En la Alemania democrática, por poner un ejemplo, solo tienen acceso a la Cámara baja aquellos partidos que hayan superado el 5% de los votos nacionales. Basta con satisfacer a una agrupación, tal vez a dos, para sumar los escaños necesarios. En España no existe esa limitación y Sánchez tiene que atender a una decena de partidos para asegurarse la mayoría, lo cual nos cuesta un ojo de la cara, con perjuicio del interés nacional en no pocos casos. «La sórdida avaricia y la loca prodigalidad, atemperándose la una a la otra», escribió Cánovas del Castillo, deterioran la estabilidad de la nación. En algunas ocasiones, cubrir de dinero a los partidos que garantizan la mayoría solo sirve para el voto favorable a los PGE. Que se lo digan a Rajoy. En un reservado del restaurante Arahy, el líder popular, rodeado de ilustres y penosos colaboradores, se mostraba seguro de que la moción de censura contra él no prosperaría porque creía haber comprado al PNV al ceder a sus pretensiones en los PGE, lo que rozaba la cantidad de mil millones de euros por diputado. Pero los peneuvistas le dedicaron una airosa higa y votaron a favor de Pedro Sánchez, escabechando al líder popular de su poltrona monclovita.

«No durará seis meses la alianza con Podemos», escribió un prepotente comentarista tras la formación del actual Gobierno en 2020. «Sánchez agotará la legislatura», me atreví a afirmar yo en la sección Al aire libre, mi artículo diario en el periódico digital El Imparcial de la Fundación Ortega-Marañón. Con el mayor cinismo, Sánchez se dispone a comprar, con cargo a los PGE, los votos necesarios para continuar disfrutando de la vida en el palacio de la Moncloa. Incluso ha anunciado que regará con 400 euros a los jóvenes de 18 años que están ya en edad de votar. Ni Romero Robledo.

Luis María Anson, de la Real Academia Española