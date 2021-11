España

Llevamos días, meses y años, de semántica léxica a cuenta de la reforma laboral de Rajoy que el Gobierno socialcomunista quiere derogar, modernizar, corregir, equilibrar, renovar, superar… Dependiendo del escenario, no es lo mismo Bruselas que España, y del miembro del Gobierno que la pronuncie, socialista o comunista. Luego habrá que escuchar la fonética y significado de los vocablos que, a bien tengan traernos, los indepes, bildus y compañía.

Nadia Calviño, número dos del Gobierno, conocida como Nadie, dice que tenemos que hablar de la sustancia de la reforma laboral y huir de los eslóganes porque no es una cuestión de eslóganes sino de significados. Claro que es una cuestión de significados; derogar, modernizar, corregir, equilibrar, renovar y superar no significan los mismo, no son sinónimos, ni siquiera comparten la misma familia léxica y de la seguridad jurídica que se transmite a un trabajador, empresario o inversor, mejor no hablar.

No hay que perder el tiempo en debates estériles, dice también Calviño. Pues, señora vicepresidenta, vamos a cumplir dos años de debates estériles, concretamente desde que ganaron las elecciones y formaron gobierno. Derogar la reforma laboral era el leitmotiv principal del acuerdo PSOE-UP. Y fíjese, que gracias a la reforma laboral, esa que no saben si derogar o modernizar, corregir o superar, la comunista vestida de Prada, Yolanda Diaz, presume de ERTES.

Serán debates estériles pero ya se han celebrado varias cumbres intro-gubernamentales y entre partidos, con comunicado oficial incluido, calendario de reuniones y participantes en las mismas. Serán estériles pero, hasta hace unos días, usted estaba fuera de la sustancia de la cuestión de la reforma laboral.

Quieren rebajar lo sustancial, recuperación y futuro económico, a un problema de semántica léxica y lo triste es que va más allá de palabras y eslóganes, va de protagonismos, de alfas, betas y omegas.