Canela fina | «Más decoro y menos triunfalismo»

En un excelente editorial publicado en el diario El Mundo, bajo el título Sánchez presume de tener palabra, el editorialista hace un repaso demoledor a las realidades económicas y sociales del año 2021, frente a la marcha triunfal recitada por Pedro Sánchez ante las cámaras de televisión. Según el diario El Mundo, «la situación del país aconsejaría más decoro y menos triunfalismo». «Moncloa ha basculado de la inepcia a la inhibición». Salvo alguna excepción, las principales magnitudes económicas han encendido sus luces de alarma. Los inversores internacionales se manifiestan indecisos ante la situación en la España sanchista.

Tal vez las contradicciones de Pedro Sánchez sean el producto de su escasa formación doctrinal, como subrayan algunos de sus recientes colaboradores implacablemente escabechados. Pero lo más probable es que se deriven de su complicada alianza para mantenerse en el poder. La mayoría absoluta ha significado aliarse directa o indirectamente con peneuvistas, comunistas, secesionistas y bilduetarras. Y el resultado no podía ser otro: el de un Frente Popular vergonzante que Pedro Sánchez se ha esforzado por enmascarar ante Europa afirmando que se trataba de una socialdemocracia progresista. Si no fuera porque el brexit dejó tambaleándose a la Unión Europea, en Bruselas le hubieran propinado una solemne patada en el rabel a Pedro Sánchez. Pero Europa no puede en la actual circunstancia prescindir de España y las autoridades del viejo continente han mirado hacia otro lado y se esfuerzan por embridar al político mentiroso.

Por cierto, el editorial de El Mundo concluye con este párrafo demoledor: «Frente al modelo sanchista, el balance de Ayuso en el año de su victoria ofrece una alternativa liberal basada en el alivio fiscal a las clases medias, la ayuda a las familias, la defensa de la unidad constitucional de la nación y la creación de empleo. Todos los políticos incurren en el autobombo. La cuestión es hasta qué punto la realidad que viven sus gobernados concuerda con ese relato o se distancia de él. Y la distancia entre las palabras y las obras de Sánchez ha batido en 2021 otro récord».

Luis María Anson, de la Real Academia Española