He conocido muchas historias de superación relacionadas con una discapacidad, pero no conocía de cerca la discapacidad auditiva, quizás la gran desconocida ya que no se percibe a simple vista.

Joaquín Marcelo presentó ayer en Madrid su libro «Crecer desde el silencio» en el que cuenta que ha tenido que desenvolverse en la vida sin ayuda de «oyentes» y teniendo que sortear obstáculos de todo tipo. Al perder el oído con 8 años, por un error médico, tuvo que aprender a vivir sin barreras mentales. Ese es el denominador común de quienes decidimos vivir con alguna discapacidad: eliminar frenos y lastres.

Se ha avanzado mucho, pero la adaptación al material académico en los años 80 fue su primer reto. Después vendrían muchos más. Amante del judo, Joaquín pone en práctica como nadie los cuatro pilares fundamentales en artes marciales y en la vida: Humildad, Trabajo, Eficacia y Respeto. Tras horas y horas de prácticas en solitario pegando patadas delante del espejo, fue recuperando ese tesoro que da sentido y vida a todo: la autoestima. Nuestra mayor aliada. Otro gran reto fue el inglés. Está claro que cuando existe motivación no hay barreras que se interpongan. Superar el temido bullying, que hoy cobra nuevas dimensiones a causa del denominado ciberbullying, se sumaba a no querer que le vieran diferente. Todo ello le hizo conquistar metas aparentemente imposibles de alcanzar para alguien que no oye.

Que nadie notase que era sordo se convirtió en un objetivo que consiguió que todas las demás metas fueran, sencillamente, alcanzables. La gran destreza para bailar está tan relacionada con la música, y el oído con el equilibrio, que cuesta entender que Joaquín consiguiera ser bailarín... y coreógrafo!! ¿Cómo se consigue hacer cuadrar los movimientos con el tiempo musical cuando no oyes?

Joaquín ofrece también en su libro sencillas pautas a seguir para poder crear puentes de comunicación con personas sordas.

Efectivamente, nada es imposible.