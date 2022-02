El PSOE caoba y el otorrino de Teruel

Josep Plá, escribía en marzo de 1932, que «la política catalana tiene desde hace años un aspecto caótico e interesante. Su complejidad se debe más que nada a la acumulación de problemas». Noventa años después, si donde dice «catalana» se añade «y española» mantendría su vigencia. Iván Redondo habla del «PSOE caoba», menos rojo y más naranja, el que se identificaría con la foto del último Congreso Federal con Pedro Sánchez, «arropado» por Felipe González y Zapatero y en la que también habría estado Rubalcaba. El presidente de la política mas «roja» de la democracia busca, en teoría, rodeado de Bolaños, López y Hernando, ampliar su clientela por el lado más templado. Es el socavón electoral que deja Ciudadanos, ahora, en plena conmoción por la espantada de Rivera del bufete Martínez Echevarría, en donde le reprochan «el desconocimiento más elemental del funcionamiento de una organización empresarial». El PSOE caoba se prueba en Castilla y León. Diga lo que diga Tezanos, no tiene buenas expectativas. Puede perder hasta 10 escaños. También pintan bastos para Unidas Podemos. Yolanda Díaz casi no se ha dejado ver por allí por si hay una catástrofe. También por eso ha acelerado, por sus tacones, la subida del salario mínimo a 1.000 euros, sin dar opción a la patronal de Garamendi, compuesto y sin foto. Las ministras Montero y Belarra se pelean por la reforma fiscal. Hay que machacar a los ricos, pero la titular de Hacienda prefiere ir con calma. El PP esperaba un paseo triunfal por Castilla y León, que se ha complicado. Vox subirá y puede acercarse al PSOE. El profesor Ángel Rivero escribe en la Faes de Aznar sobre las elecciones portuguesas y dice que la «oposición amable ha sido castigada sin misericordia». Alarmante. Carlos San Juan, jubilado, «mayor, pero no tonto», ha puesto contra las cuerdas a los bancos. Algunos, como el Santander, reaccionan y atenderán en caja hasta las 14:00 horas. El problema va más allá de la banca. Hacer trámites en la Seguridad Social es una odisea si no es por Internet y una barrera para mayores y menos mayores y, como dice Roldán, presidente de la patronal bancaria, en Teruel –es turolense– «hay bancos, pero ni un solo otorrino en la sanidad pública». La política –española– tiene «un aire caótico e interesante». Josep Pla parece más actual que nunca.