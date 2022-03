Los Voxfóbicos

El pacto de gobierno entre el PP y Vox ha desencadenado en España la furia y la descalificación de todo el espectro político sanchista y del todavía presidente del PPE, que han salido a coro a interpretar la consigna Voxfóbica por «homófoba, xenófoba y racista». Esta contumaz agresión obliga a indagar el porqué de tan absurda como discriminatoria reacción, descalificada por sí misma con la mera lectura del pacto suscrito.

Parecería que esa respuesta debería producirse en contra de quienes, como en el caso de Sánchez, gobierna con y gracias a los comunistas, y sobre todo por parte del inefable Donald Tusk –de campaña electoral en su país– que como polaco debiera conocer bien esta ideología condenada rotundamente por su carácter totalitario –junto con el nazismo– por el Parlamento Europeo en su Resolución de septiembre de 2019 sobre la Memoria Histórica europea. Esa memoria, por cierto, tan grata al sanchismo para aplicársela a sus adversarios, pero no para él, que pacta incluso con partidos golpistas y batasunos.

Lo que teóricamente disgusta de Vox es su idea de la UE y, en el ámbito nacional, la del Estado autonómico y su política inmigratoria, lo cual no se compadece con cordones sanitarios por parte de nadie y menos aún del sanchismo y sus satélites aliados por las razones expuestas. Por cierto, sobre la inmigración, Polonia con su primer ministro Mateusz Morawicki –también denostado por ultraderechista como Vox– está acogiendo nada menos que a 1,7 millones de refugiados ucranianos en una prueba de solidaridad tan grande como inequívoca, lo que ridiculiza a sus acusadores nacionales y foráneos que le tachan de «xenófobo y racista». Mal servicio a la causa del PP ha hecho Casado en su despedida para complacer a Tusk, que ahora hace comprensible para quienes no entendieron entonces su actuación en aquella desdichada moción de censura de octubre de 2020 contra Sánchez, convertida por él en censura contra Vox y Abascal.

Para no errar en el análisis, debe quedar claro que la auténtica causa de esa discriminación es no someterse al dogma de la ideología de género y defender claramente el derecho a la vida. El mismo derecho a la vida del no nacido frontalmente amenazado por Macron en su intervención ante el PE al comienzo de su semestral presidencia pro tempore –y en plena campaña presidencial en Francia– abogando por incorporar el aborto nada menos que como un derecho incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Ahí tienen su causa la división del voto de centroderecha entre el PP y Vox, y el cordón sanitario a éste.