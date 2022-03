Los nuevos creadores de contenidos: youtubers, streamers, influencers…

La digitalización avanza mucho más rápido que su regulación legal de los negocios de los creadores de contenidos profesionales en internet, que congregan audiencias millonarias en plataformas como YouTube y Twitch. Estos streamers no cumplen con las mismas normas que el resto de operadores del mercado en materias de publicidad y contenidos. Uno de los problemas es que no incluyen ningún tipo de señal o advertencia de edad. Lo mismo sucede con las comunicaciones comerciales de los creadores de las plataformas de contenidos y las redes sociales. Otro riesgo objetivo es que se retransmitan contenidos violentos o sexuales. Es evidente que las condiciones estrictas y lógicas que se aplican a las televisiones, no se hace con estos nuevos canales y creadores de contenidos. El público joven dedica menos tiempo a ver la TDT y más a las plataformas alternativas. Hay que tener en cuenta que estos nuevos comunicadores, que son además empresarios de si mismos, han comenzado a competir con las televisiones convencionales. Esto ha hecho que una parte de la inversión publicitaria se destine a estas nuevas plataformas y existe el riesgo que se vaya incrementando progresivamente perjudicando al resto de medios de comunicación.

Estos unos nuevos comunicadores han irrumpido gracias las redes sociales y plataformas digitales consiguiendo una gran influencia social e importantes ingresos económicos. La forma es subir videos que protagonizan a YouTube, TikTok, Instagram… Unos son jóvenes desconocidos que han conseguido una enorme y muy rentable popularidad mientras que otros son famosos que han encontrado en las redes una nueva forma de aumentar sus ingresos. Estos nuevos creadores de contenidos crean videos facilones y ninguna profundidad que consiguen una gran notoriedad

La plataforma más importante entre los streamers es Twitch que fue comprada por Amazon en 2014 por 735 millones de dólares. En ese momento contaba con 55 millones de usuarios y actualmente tiene 525 millones de usuarios mensuales. Esta plataforma se dirige al público más joven y permite retransmitir videos en directo mientras se interactúa con los seguidores y suscriptores. Se centra principalmente en la retransmisión de vídeos realizados con los videojuegos, aunque no solo estos temas sino que se amplía a otros. Son creaciones en las que un streamer se conecta y comparte la pantalla en la que está jugando con sus seguidores en Twitch para explicarles el juego que están viendo, sus trucos, el desarrollo… e interacciona con ellos en el chat. Mas de cuatro millones de usuarios producen contenidos para esta plataforma. La creación de contenidos se ha ampliado a políticos, periodistas o deportistas que abren un canal como una nueva forma para difundir sus ideas. Twicht cuenta con más del 76% de las emisiones de video en Internet. Otras dentro de este apartado son Mixer, Youtube Gaming Live, que es el dominio de Youtube enfocado a los videojuegos, y Facebook. Más del 60 por ciento de los usuarios son hombres y la gran mayoría, más del 70%, menores de 35 años.

Una de las razones del trasvase de youtubers a esta plataforma se debe a que pueden conseguir más ingresos que vienen de la publicidad y los suscriptores mientras que en YouTube viene solo de lo primero. La publicidad programática consiste en la adquisición automatizada de espacios en los medios digitales, mientas que la publicidad directa se pacta con los medios. Google y Facebook son las dos empresas por las que pasa, directa o indirectamente, el 70% del dinero que mueve el sector.

La libertad de prensa: de la restauración a la actualidad (1874-2022). Discurso realizado por Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Marhuenda García en el Acto de su Toma de Posesión como Académico de Número el día 16 de marzo de 2022.