Así están respondiendo Google, Apple, Meta y Microsoft a Rusia por la invasión de Ucrania

La invasión de Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero está teniendo también efectos en el mundo tecnológico. La respuesta que están dando las “big tech” a Rusia confirma, por si la pandemia no lo hubiera dejado suficientemente claro, que ya no solo dedican sus esfuerzos a vender más servicios y dispositivos sino que se han convertido en actores que tienen un papel proactivo en los grandes acontecimientos mundiales. Algo esperable dado el rol que juega la tecnología en las vidas de los ciudadanos y de las sociedades en el siglo XXI, pero que contraste con la posición tradicionalmente suiza que han mantenido en asuntos que no fueran de lo suyo.

En los sietes días que han transcurrido desde que el ejército ruso cruzara la frontera ucraniana, las principales empresas de tecnología (Google, Apple, Meta y Microsoft) han tomado medidas de diferente calado encaminadas a apoyar a Ucrania y reforzar el aislamiento internacional de Rusia. Veamos cuales han sido sus movimientos.

Google

En el cuarto día de la invasión rusa, Google anunció un conjunto de medidas que afectaban a varios de sus servicios en Ucrania y tenían por objetivo reforzar la protección de los ciudadanos de aquel país. La más llamativa y proactiva, desactivar en Google Maps la información de tráfico en tiempo real en las carreteras ucranianas que podía indicar al ejército ruso los movimientos de los ucranianos. No fue una medida unilateral de Google, sino tomada tras consultarlo con las autoridades de Ucrania, según informó Reuters.

La compañía también ha aumentado la seguridad en las cuentas de usuario de Google que dan acceso a todos sus servicios para impedir su acceso a personas no autorizadas. También ha bloqueado la distribución de noticias de medios estatales rusos en Google News y el servicio de pagos “contactless” Google Pay en las tarjetas asociadas a bancos rusos que están siendo objetos de sanciones por parte de la comunidad internacional como forma de presión contra Rusia.

En YouTube, Google ha pausado la monetización de los medios financiados por el Gobierno ruso y restringido el acceso a canales de la televisión rusa en Ucrania. Tras la decisión anunciada hace unos días y tomada formalmente ayer por la Unión Europea de prohibir la difusión de medios propagandísticos de Putin como Russia Today y Sputnik, YouTube ha extendido la medida a Europa, donde si se intenta acceder al canal de Russia Today en español, la plataforma devuelve el mensaje de que “este canal ya no está disponible en tu país”. Las “apps” de dichos medios también han sido retiradas de la tienda de aplicaciones de Google para móviles Android en Europa.

Google también anunció la donación de dos millones de dólares en anuncios para aquellas organizaciones y entidades que están informando sobre los recursos que están poniendo a disposición de los usuarios acerca de ayuda humanitaria y reasentamiento, etc.

Apple

La compañía de la manzana anunció ayer que dejaba de vender sus productos en Rusia, donde ya sólo se puede adquirir lo que estuviera en “stock” en tienda física antes de la decisión. Siguiendo los pasos de Google, ha desactivado las funciones de tráfico e incidencias en su servicio Apple Maps en Ucrania con el objeto de proteger a la población civil y también limitado el funcionamiento de Apple Pay. Ha expulsado de la tienda de aplicaciones App Store las “apps” RT News y Sputnik News, excepto en Rusia. Los movimientos de Apple se producen después de que Mykhailo Fedorov, vicepresidente de Ucrania, solicitara en una carta personal a Tim Cook que la compañía prohibiera a Rusia usar productos y servicios de Apple.

El CEO de Apple, por su parte, envió ayer un correo a sus empleados indicando que la compañía doblaría las donaciones realizadas que realizaran a organizaciones humanitarias que tratan de aliviar la situación de los ciudadanos en Ucrania.

Meta

La compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, al igual que Google con YouTube, ha dejado de monetizar los vídeos de los canales vinculados al Estado ruso y restringido el acceso a Russia Today y Sputnik en sus plataformas dentro de la Unión Europea. Globalmente, Meta está degradando el contenido de las páginas de Facebook y las cuentas de Instagram de los medios de comunicación controlados por el Estado ruso y haciéndolas más difíciles de encontrar en sus plataformas. Lo mismo se está aplicando a las publicaciones que contienen enlaces a sitios web de medios controlados por Rusia en Facebook, medida que se implementará también en Instagram.

Meta también ha puesto a disposición de sus usuarios en Ucrania una herramienta que añade seguridad y bloquea sus perfiles ante los usuarios que no figuran en la lista de amigos. De esta forma, perfiles desconocidos no pueden acceder a las publicaciones que realizan los residentes en Ucrania ni descargar o compartir su imagen de perfil ni acceder a la información de las listas de amigos.

En cuanto a WhatsApp, la compañía ha lanzado una línea de ayuda gratuita para proporcionar información confiable así como detalles sobre los procedimientos de respuesta a emergencias en Ucrania. Los usuarios solo tienen que guardar el número +380676785917 en los contactos de su teléfono y luego enviar un mensaje de texto con la palabra “почати” (comenzar) a través de WhatsApp para acceder a ella.

Instagram también ha puesto a disposición de todos los usuarios en Ucrania y Rusia, con la excepción de las cuentas de empresa, la encriptación en los chats uno a uno.

Tras acusar a Meta de censurar sus medios, el gobierno de Putin ha restringido parcialmente el acceso a Facebook en Rusia.

Microsoft

Microsoft también se ha sumado al bloqueo de los medios propagandísticos rusos eliminando la aplicación de RT en la tienda de aplicaciones de Windows y restando prioridad a los resultados de búsqueda en Bing para que solo devuelva enlaces a RT y Sputnik cuando “un usuario tenga la intención clara de navegar a esas páginas”.

Pero la compañía no se está limitando a los resultados de búsqueda. Según informa New York Times, Microsoft está colaborando con las autoridades de Ucrania para detener y mitigar los ataques cibernéticos de Rusia. Horas antes del comienzo de la invasión el pasado miércoles, el Centro de Inteligencia para Amenazas de Microsoft detectó un nuevo “malware”, bautizado como FoxBlade, dirigido contra las instituciones financieras y ministerios de Ucrania y capaz de borrar toda la información de las computadoras de una red. Notificó el descubrimiento a las autoridades de Ucrania y en tres horas había actualizado sus sistemas de detección de virus para bloquear el código malicioso.