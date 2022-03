Delgado y la campaña contra Ayuso

He de reconocer que el fervor de los sanchistas resulta, incluso, enternecedor, aunque es eclipsado por los antiguos antisanchistas transformados en conversos. En alguna ocasión he comentado que expresan una admiración tan desmedida que supera a la que el propio presidente debe tener de sí mismo. Lo hemos visto estos días con la negociación sobre la energía. En lugar de explicar lo que realmente ha sucedido, se muestra como un enorme éxito de Sánchez ignorando o minimizando la participación del primer ministro portugués. Por supuesto, nada dice la izquierda política y mediática de que se tiene que hacer una propuesta conjunta que tendrá que ser aprobada por el resto de los socios de la Unión Europea. No sabemos mucho y entramos en un terreno incierto, pero no importa porque solo les preocupa halagar, y mucho, al inquilino de La Moncloa. No haría mal de prevenirse ante tanta desmesura. Ahora le tocará a una destacada sanchista, la Fiscal General del Estado, resolver sobre el disparate contra Ayuso y su familia. Delgado tiene la oportunidad de acabar con esta estrategia y hacer que la Fiscalía cumpla su papel constitucional.

La actuación de la fiscal Concepción Sabadell me reafirma en que la instrucción debe seguir en manos de los jueces. Es verdad que en muchos países corresponde a la Fiscalía y que hay un juez de garantías que vela por el procedimiento. La experiencia española demuestra que no se actúa con independencia. Esta última cacería contra Ayuso, una más de las emprendidas por la izquierda política y mediática, es una muestra de la indefensión en que se coloca a un inocente ante la opinión pública y los medios que se otorgan a sus enemigos, porque lo que se busca es el desgaste y la instrumentalización. Este asunto estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción, pero se quiere dar un salto cualitativo para decir que la Unión Europea está investigando a la presidenta de la comunidad. Hay que tener siempre presente el principio de jerarquía que afecta a la Fiscalía, pero que se ve agravado por la capacidad de la Fiscal General del Estado de estructurarla con fiscales afines ideológicamente. Esto otorga un gran margen de actuación dentro de la ley.