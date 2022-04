La transparencia del Rey

Felipe VI ha tenido siempre muy claro que la Corona tiene que ser una institución ejemplar y transparente. No se puede permitir errores o comportamientos que en el presidente de una República se extinguirían con la conclusión de su mandato. No importa la gravedad, porque las singulares características de la Monarquía hacen que sea más frágil en el terreno de la imagen y la reputación. La transparencia es una exigencia generalizada en todas las democracias. Lo razonable es que todos los altos cargos informen de sus bienes y que el dinero público sea auditado por el Tribunal de Cuentas. No hay que olvidar que el Rey es el primer servidor del Estado y desde que asumió esta alta magistratura se ha caracterizado por su austeridad y proximidad. Cuando era príncipe de Asturias sabía que la Monarquía parlamentaria no debe causar problemas, sino servir a España. Es necesario que sea ejemplar, eficaz y transparente. En esto último no es complicado, porque no hay nada que esconder. Con respecto a lo primero, su trayectoria es impecable en todos los terrenos.

El término eficacia puede parecer algo materialista, pero no hay duda de que se le puede aplicar. En su día se dijo que sería más frío y distante, en comparación a su padre, pero la realidad es que no ha sido así. Felipe VI es el jefe de Estado que necesitamos en estos tiempos tan convulsos. Nada le ha resultado fácil desde que accedió al trono, pero esto ha servido, también, para fortalecer la institución. A lo largo de estos años se han ido tomando decisiones para situar la Corona en el siglo XXI, porque era necesario introducir modificaciones. Esto se ha realizado al margen de los graves problemas que han afectado a su padre. Por ello, fue cambiando usos y costumbres, ofreciendo una mayor información. En definitiva modernizando la institución sin caer en excesos populistas. Lo que se ha hecho hasta ahora es acertado y más que suficiente. La decisión de reducir la Familia Real al núcleo más directo se correspondió a lo que hacen otras monarquías, dejando el resto dentro del concepto general de Familia del Rey que está vacío de cualquier función representativa. El decreto aprobado por el Gobierno completa y organiza las medidas adoptadas estos años.