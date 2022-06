Yolanda Díaz y Podemos

La única posibilidad de sobrevivir que tiene ese confuso conglomerado que hay a la izquierda del PSOE se llama Yolanda Díaz. No resultará fácil, porque tiene que hacer frente a la política de tierra quemada orquestada por el telepredicador Pablo Iglesias con la inestimable colaboración de sus marionetas ministeriales y sus palmeros mediáticos. A pesar de sentarse en el Consejo de ministros y llenar sus carteras de amigos y compañeros siguen instalados en el activismo asambleario. En cambio, Díaz quiere construir una plataforma política seria y rigurosa que sea capaz de obtener un buen resultado. Lo que se puede constatar hasta ahora es que la marca Podemos es un pesado lastre, como se ha comprobado elección tras elección. El caprichoso Iglesias, ahora al servicio del independentismo que quiere destruir España, fue una estrella fugaz de la política española que no ha dejado otra huella que su estrepitoso fracaso. Es curioso que acertara eligiendo como sucesora a la vicepresidenta segunda, aunque lo hiciera por el expeditivo método del dedazo. Díaz no lo tendrá fácil, porque el declive de Podemos es irreversible y necesita cortar todas las ataduras. Por otra parte, Iglesias no se resigna a perder su juguete y quiere seguir influyendo a la vez que colocar a todas sus colaboradoras.

Ese instante de lucidez que le hizo elegir a Díaz y del que se ha arrepentido amargamente, es la oportunidad de salvar los muebles que tiene ese sector de la izquierda. Es cierto, que los vientos no son favorables. Las tensiones entre los socios del Gobierno socialista comunista, pero también con sus aliados parlamentarios, parecen augurar un cambio de ciclo. ¿Ha cambiado la suerte para Sánchez? Es prematuro decirlo y, en cualquier caso, haría bien el PP se ser prudente, porque falta más de un año y medio para las elecciones generales. La realidad es que vivimos tiempos muy vertiginosos. El proyecto de Díaz será viable en la medida que ofrezca una imagen de seriedad, eficacia y coherencia. Los enredos que tanto complacen a Iglesias y su equipo son una auténtica catástrofe política. Por otra parte, Díaz es la única capaz de incluir a Colau, Errejón, Oltra y otros grupos radicales. Su imagen de moderación le favorece, ya que cuenta con la simpatía de la izquierda mediática.