Blindajes Warren

Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, también parece tener todos los nervios, previendo no solamente un castigo electoral hoy en Andalucía, sino la consolidación de una tendencia que ha recorrido Galicia, Madrid, y Castilla y León, y que puede terminar por desalojarlo de la Moncloa.

Por lo tanto, esta última semana de campaña, la izquierda ha recurrido con entusiasmo a dos estrategias clásicas: el miedo y la mentira.

Ambas se unieron el pasado fin de semana en un mitin en Málaga, donde Warren anticipó lo que iba a aprobar el Consejo de ministros el martes, a saber, «una Ley para blindar la equidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud para evitar que se privatice la sanidad pública».

Ya está usted blindada, señora, frente a la pérfida derecha estaticida. No es el dinosaurio sino el dóberman el que sigue allí. Por supuesto, es todo mentira. En el PP están muy lejos de querer privatizar la sanidad, y nunca sus representantes lo han planteado, ni propuesto, ni mucho menos llevado a cabo. Si la derecha, como aúlla la izquierda frenética, «desmantela el Estado», usted lo habría notado en sus impuestos, señora.

Hablando de impuestos, habrá observado usted que Warren y sus secuaces están todo el rato «blindando los servicios públicos», pero nunca prometen blindar su cartera de usted, porque no quieren hacerlo y porque, si lo proponen, sería como nombrar la soga en casa del recaudado. Usted sabe perfectamente que no hay blindaje de lo público que no signifique violación de lo privado.

Y hablando de privado, también Warren arremetió con «un plan de salud bucodental dotado con 44 millones de euros». Como he dicho en alguna oportunidad, la salud dental no es un problema para los ciudadanos sino solo para la elite de la izquierda, porque está adecuadamente cuidada por mujeres y hombres libres en la sociedad: eso es lo que la izquierda abomina (vídeo aquí: https://bit.ly/3QleY24).

La joya del mitin corrió a cargo del candidato del PSOE, Juan Espadas, que se comprometió con los jóvenes a que «su primera oportunidad laboral sea un derecho», nada menos. Tras cuarenta años de Gobierno, habiendo logrado el mayor paro juvenil de Europa, estos individuos se permiten hablar del empleo como un derecho. Lo dicho, están desesperados. Esta noche podremos comprobar en qué medida tienen motivo para estarlo.