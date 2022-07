Yo, Leonor

Qué pasa, troncos. Es que ahora hablo así. Desde que estoy en Gales hablo como un minero y doy palmetazos en la espalda. Bueno, pues ya lo han visto: he sacado unas notas que te rilas por la patera del pantalón. Dicen las revistas y los digitales cortesanos que todos mis compañeros tienen calificaciones espectaculares y que mis notas han sido de nuevo extraordinarias. Si les parece, le traigo a Altibajos la cartilla con tres suspensos. Me manda a una prisión militar, a un reformatorio, me encierra con tres llaves en una mazmorra y tira la llave al Manzanares. Vamos, me estudio yo lo que haga falta porque esta mujer vaya relajaíta, que la vida no es pa esos nervios que lleva siempre. Ahora, ya habrán visto cómo ha estado Altibajos en la Cumbre de la Otan. Esa mujer más tiesa que un ajoporro, dando la mano que era un estibador, un descargador de muelles. Esa mujer con esas coletas altas, que era el caballo de Terry. Esa mujer con esos vestidos, esas piernas de acero, esa actitud de señora de la casa con mando en plaza. Esos besazos que se ha pegao con todo el mundo, ese embelesamiento de Macron, que le pegó hasta un ósculo en la mano de lo rendidico que estaba. La nieta del taxista, ¿se acuerdan? Pues la nieta del taxista se ha salido. Ahora a ver si se viene un poquito abajo y podemos tener un verano tranquilo. Ha estado todo muy bonito la verdad. Nos ha quedado el sarao estupendamente porque miren, otra cosa no, pero los saraos nos quedan niquelaos. A mí me hubiera gustado saludar a Boris Johnson, porque yo creo que no le dijeron dónde estaba el Tony 2 y se ha llevao el hombre berrinche de no poder haber pisado ese templo de piano bar. Pero luego mira, fue el único que se dedicó a ver los cuadros, que el resto iban más al menú. Ya digo, somos imbatibles montando quedadas. Yo creo que ahora esta familia mía se merece unas vacaciones en condiciones y yo ya he dicho que me dejen de granjas escuelas y de visitar mercadillos medievales que yo lo que quiero es apartamento en Costa Ballena. ¿No me lo merezco por las notas, leche?