Los conservadores han regresado al conservadurismo. Han elegido entre las élites, ya que Rishi Sunak cumple todos los requisitos propios de su origen social. El único aspecto singular es que es la primera vez en la Historia que los británicos no tendrán un primer ministro de origen anglosajón. Con 42 años es muy joven, aunque menos que William Pitt el Joven (1759-1806) que fue nombrado en 1783 por Jorge III cuando tenía 24 años y ocupó el cargo en dos ocasiones (1783-1801 y 1804-1806). Le llamaban «el Joven» en contraste con su padre, también llamado William, conde de Chatham, que fue primer ministro (1766-1768) y sería conocido como «el Viejo» para diferenciarlo de su hijo, un gran estadista. No sé si Sunak conseguirá alcanzar este nivel, porque coge un partido en declive y un país inmerso en una grave crisis económica, así como con problemas institucionales profundos provocados por el Brexit y la deriva independentista de Escocia. En cierta forma es la venganza de los indios que fueron brutalmente colonizados por los ingleses.

Es interesante ver la exitosa película «RRR», dirigida por S. S. Rajamouli, para entender la visión india del opresivo gobierno del Raj (1858-1947). Por supuesto, si nos remontamos a la actuación de la Compañía Británica de las Indias Orientales tendremos un cuadro más completo sobre lo que realmente sucedió. No deja de ser una paradoja que Sanuk ocupe un cargo cuyos antecesores entre los siglos XVIII a XX consagraron la ocupación y opresión del país de sus antepasados. Por supuesto, un indio jamás hubiera ocupado ninguna responsabilidad importante en la elitista sociedad colonial. Hasta los matrimonios mixtos estaban mal vistos y sus vástagos eran condenados al ostracismo. Afortunadamente, el mundo ha avanzado y un multimillonario formado en Oxford, casado con una mujer fabulosamente rica, puede vivir en el 10 de Downing Street. El abuelo de Carlos III fue el último emperador de la India y Luis, I conde de Mountbatten of Burma, tío de su padre, fue el encargado, como virrey, de certificar el final del opresivo dominio que habían sufrido los indios. Es bueno recordarlo, para entender por qué el optimismo europeo nos lleva a creer, erróneamente, que somos muy queridos en las antiguas colonias. No hay que confundir el amor con el interés.