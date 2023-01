Deseos sociopolíticos para Reyes 2023

Pido que nuestro presidente se marche elegantemente el próximo otoño: es decir, soy generosa, no quiero para él ni para mis compatriotas una batalla sanguinaria. No deseo que pierda la poca dignidad política que le resta frente a su electorado, sino que cambie, que vea la luz. Que un día, no muy lejano, sienta vergüenza por haber traicionado todos sus principios, si es que lo eran, o al menos todas sus promesas, y que se ponga un límite a sí mismo y a sus peligrosos aliados; y que decida no ceder más metros de decoro para perdurar, aunque pierda su silla. Y que la pierda. Y que se vaya, como un caballero. Y que sea feliz.