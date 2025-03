8M : Ábalos, Tito Berni, Monedero, Koldo y Errejón

Mañana 8 de marzo, es una fecha señalada por el feminismo en el calendario político internacional para reivindicar una efectiva igualdad de derechos, deberes y dignidad entre las mujeres y los hombres. Es evidente que esa reivindicación es absolutamente legítima y justa además de ser todavía necesaria, aunque no exista en nuestro ordenamiento jurídico constitucional ninguna duda al respecto. Lo que sucede es que ese feminismo histórico se ha transformado en un feminismo radical e ideológico asumiendo banderas derivadas de la ideología de género lgtbiq+, donde es posible ver en sus manifestaciones, incluso a representantes de ese colectivo, como varones barbudos, reclamando su condición femenina. De manera que cualquier parecido de ese feminismo actual que defiende la izquierda –en que la única diferencia consiste en si añaden, o no, la «q» (de queer) o el signo + a los múltiples géneros que están representados en esa ideología– con el feminismo histórico es mera coincidencia semántica. Si aplicamos ese «feminismo lgtbi…» a la actual situación española y vemos la correspondencia existente entre lo que se reivindica ardientemente en mítines y manifestaciones y lo que sus hechos reflejan, ya vemos que es aplicable el aforismo de «dime de qué presumes y te diré de qué careces». Lo cierto es que este feminismo ideológico es una auténtica «lucha de géneros» que fue promovida por el Foro de São Paulo como sustituta de la «lucha de clases». Resultan particularmente de actualidad al respecto, los casos que se van conociendo protagonizados por cualificados representantes de esa ideología extremista, propia de los socios y aliados que componen y sustentan esa coalición «progresista y feminista». Nombres como «Tito Berni», con prostitutas y cocaína de coprotagonistas, José Luis Ábalos (con Jessica y la miss socialista), Koldo, Monedero, Errejón…, entre otros, están tan de actualidad por las siglas que representan como por su feminismo. En cuanto a la ley del «solo sí es sí», referencia legal de especial autoridad de ese movimiento, también conocemos lo que en la práctica ha significado su reducción de condenas a violadores y maltratadores. Ya sea por incompetencia jurídica del gobierno o por otras razones, el resultado es el mismo. Por lo que no esperamos verles mañana en la manifestación y mucho menos sosteniendo la pancarta a esos tan cualificados feministas y progresistas. Todos ellos destacados representantes de esa izquierda que encima se permite dar lecciones de ética y moral pública.