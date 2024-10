La actual Tercera Guerra Mundial

La situación de la guerra en Oriente Próximo al cumplirse el primer año de su comienzo fue provocada por un terrible ataque terrorista de Hamas contra población civil, ocasionando un balance de 1200 muertos y 251 rehenes detenidos, para ser usados como chantaje humano. No olvidar esa tragedia que desencadenó la actual guerra para no caer en juicios y valoraciones injustas acerca de la trágica situación en Gaza y en Beirut así como en otros lugares al sur del Líbano, y en Siria, Irak y Yemen. No olvidar tampoco lo que pagó el pueblo judío tras la destrucción del Templo de Jerusalén el año 70 dC con una diáspora por el mundo de 19 siglos, culminada con el Holocausto sufrido a manos de los nazis durante el Tercer Reich. Sin perjuicio de estar profetizadas estas desgracias en la Biblia, resulta evidente que pueden explicar que la fundación del Estado de Israel en 1948 fuera intensamente anhelado por la diáspora judía como el nacimiento a una vida de paz largamente deseada. Sin embargo desde el primer momento, países árabes vecinos le declararon la guerra para «echarlos al mar».

Con sucesivas guerras hasta la del Yom Kipur en octubre de 1973 lo intentarían, siendo derrotados en todas ellas, hasta conseguir sendos acuerdos de paz con Egipto y Jordania. El primero en Camp David promovido por EE UU en 1978 signados entre el PM Menahen Begin y el presidente egipcio Anwar el Sadat que ante el parlamento israelí pronunciaría un histórico discurso en favor de la paz y que luego pagaría con la vida en un atentado de integristas de su país. Con el reino Hachemita de Jordania también firmarían un Tratado de paz en 1994 en Washington el Rey Hussein e Isaac Rabin, quien también pagó con su vida ese acuerdo, al igual que el líder egipcio Sadat. Donald Trump promovió los «acuerdos de Abraham» durante su presidencia, firmados en la Casa Blanca en 2020 entre Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, monarquías del Golfo, a los que siguieron los acordados con Sudán y Marruecos. A estos reconocimientos diplomáticos siguieron otros encabezados por Arabia Saudí el pasado año 2023, que estaba previsto formalizar cuando el ataque de Hamás lo impidió. Para no perderse en este complejo laberinto debe saberse que esta guerra es el segundo capítulo de la actual Tercera Guerra Mundial para definir el nuevo orden geopolítico «multipolar» acordado por Rusia y China. Los BRICS son la alianza que actúa como retaguardia política y económica de ese nuevo orden del que Irán ya forma parte. E impidió por ello la firma del acuerdo de Israel con el Reino Saudita.