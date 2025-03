Aviar: la gripe que viene

Inofensiva para humanos, la influenza H5N1 no se transmite de persona a persona, no existen riesgos de seguridad alimentaria y son extraños los casos de contagios de trabajadores de granjas, pero Estados Unidos lleva años almacenando vacunas de diferentes cepas del H5N1, y acaba de reportar el primer caso de persona fallecida por esta enfermedad. El riesgo para los humanos de la enfermedad, transmitida por aves silvestres, es bajo, pero el nivel récord de brotes de este año tiene preocupados a los investigadores. La UE ha llamado la atención sobre la actual incidencia. La mayor afectación es en Francia, aunque España también ha llegado a registrar valores preocupantes. En la UE se han reportado 99 casos en aves silvestres en 14 países, otros 23 casos en aves cautivas, y 33 focos en aves de corral, la mayor parte de ellos en Centroeuropa.

En España se ha declarado el riesgo y activado medidas que incluyen la prohibición de criar aves al aire libre. En las zonas más expuestas está prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, y la cría de aves de corral al aire libre. También se veta la presencia de pollos y gallinas en los centros de concentración de animales, certámenes ganaderos, etcétera.

En USA la gripe aviar no deja de mutar. Dicen los expertos que se acerca peligrosamente al ser humano. La capacidad de expansión del virus desde especies salvajes a las domésticas evidencia el riesgo de que la transmisión también se pueda producir en nuevas mutaciones. Un brote masivo reciente ha obligado a sacrificar miles de ejemplares de gallinas, produciéndose una crisis por la falta de huevos en los supermercados.

Expertos en virología han hecho declaraciones sobre una hipotética afectación de este patógeno a humanos. El ex director de los Centros para la Prevención de Enfermedades en USA, Robert Riedfield, dijo: “La verdadera pandemia aún no ha ocurrido, será de gripe aviar y será un grave problema”. En abril de 2022, un foco patogénico arrasó parvadas de pollos y pavos en EE.UU, provocando la muerte de millones de animales. Alexis Baden-Mayer, de la Asociación USA de Consumidores, declaró: “el H5N1 ha dado la vuelta al mundo durante décadas y sólo han existido 860 infecciones humanas. Si los trabajadores no contraen la enfermedad en granjas, no la vamos a contraer nosotros por comer huevos o carne”. Aunque no sería descartable la prohibición del consumo de carne o huevos, llegado el caso.

Biolaboratorios americanos han experimentado con ganancias de función entre virus de la gripe aviar y el H1N1 de la gripe porcina. Bill Gates financió la investigación del Dr. Yoshihiro Kawaoka, en la que el virus de la gripe aviar se mezcló con el virus H1N1 (gripe porcina) de 2009, creando así un híbrido que circula en el aire y capaz de evadir por completo el sistema inmunológico humano.