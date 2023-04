Los «camisas rojas» de Sánchez

El enredo que ha montado la izquierda con el tema de Doñana ha hecho que emergieran los voluntarios «camisas rojas» al servicio de Sánchez. No hay que desdeñarlos, porque ocupan cargos muy importantes en la UE. Las famosas camisas rojas que llevaron los voluntarios de Garibaldi tuvieron su origen Nueva York o Uruguay. Los historiadores no se ponen de acuerdo. La fuerza comenzó como la Legión Italiana que apoyó al Partido Colorado durante la guerra civil en Uruguay. El revolucionario italiano no disponía de recursos y le reglaron una partida de esta prenda que estaba destinada a los trabajadores de un matadero. Fue el «uniforme» de sus seguidores en las guerras que condujeron a la unificación de Italia. Uno de los momentos más famosos fue la Expedición de los Mil (1860) que concluyó con la anexión de Sicilia, el sur de Italia, Las Marcas y Umbría al reino de Cerdeña que condujo a la creación del reino de Italia. Por cierto, Garibaldi generaba una enorme desconfianza en el conde Cavour, que fue el ideólogo de ese proceso que sería muy beneficioso para los italianos.

Desde entonces, las «Camisas Garibaldi» fueron utilizadas por voluntarios italianos que combatieron en diversos conflictos internacionales. Y, desgraciadamente, sirvió de inspiración, entre otros, a las camisas negras de Mussolini, las pardas de los SA y las azules de los fascistas irlandeses de O’Duffy. Por cierto, la elegante emperatriz Eugenia inició en Francia esta moda, que durante algún tiempo gozó de popularidad entre las mujeres. Por tanto, el término «camisas rojas» para identificar a los voluntarios sanchistas en la Comisión Europea ha sido muy acertado. Han acudido en su ayuda sin ningún rubor, aunque no se ha aprobado ninguna ley, solo se está tramitando, y el Gobierno socialista comunista no ha hecho nada por Doñana. El vicepresidente Franz Timmermans, socialista, y el comisario Virginijus Sinkevicius, verde, mostraron su exquisita independencia apoyando a Sánchez contra el PP. Tras las críticas del grupo popular en el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, fervorosa sanchista, defendió el papel institucional de la Comisión. Los tres merecen una camisa roja y un pin de la campaña de reelección.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)