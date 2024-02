Con el campo

Por el futuro de todos, apoyamos y respaldamos a nuestros agricultores y ganaderos. Los trabajadores del campo se rebelan y, ciertamente, son los que tienen la sartén por el mango porque nos afecta a todos. ¿Qué haríamos sin alimentos? ¡Sin la materia prima! Protestas, huelgas, barricadas, bloqueos… para gritar que el campo no es rentable. Los agricultores ven con impotencia y dolor sus cosechas malograrse. No quieren saber nada de sindicatos. Se organizan por grupos de redes sociales. Están hartos de la competencia desleal y de que hablen por ellos. No quieren que nadie les manipule.

Mi amiga, apodada «la Marismeña», María Sol Baixauli Borja, empresaria del mundo arrocero agroalimentario nacional e internacional, creadora del movimiento «Del Origen al Propósito», opina que hay un gran olvido del sector primario a todos los niveles y muy poco trabajo de conciencia hidrográfica nacional para poder abastecer, desalar y regar toda nuestra red productora nacional. En consecuencia se fomentan las importaciones. «Fue algo imprescindible que ya mi tío Julián Borja empezó a liderar en los años 80, sin embargo, resulta increíble que no se haya previsto sostener y canalizar agua salada por un agua más dulce, equitativamente compartida. Fomentamos la importación, en nuestro caso del arroz no tenemos agua para sembrar y por lo tanto no tenemos producto, no fomentamos los puestos de trabajo... todo va en declive. Si en Isla Mayor no hay arroz, significa que el 40% de la producción nacional queda desabastecida. Perdemos clientes fidelizados, tanto nacionales como internacionales. Es un problema sistémico. La sociedad termina consumiendo alimentos que a veces no conocen siquiera su procedencia ni sus cánones de calidad como los que sí tenemos en España».

Parece que nos hemos olvidado de lo importante que fue este sector en plena pandemia. Y además del problema generacional, con la triste certeza de que ya nadie quiere trabajar la tierra, está la España vaciada. Urge una solución.