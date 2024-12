Cazarrecompensas

Los catalanes estamos emocionados por la noticia de que en las próximas temporadas se van a incorporar 25.000 nuevos agentes al cuerpo de Mozos de Escuadra. Por fin nuestra policía regional tendrá los tan necesarios efectivos para preocuparse de las mil maneras en que las especificaciones de nuestros patinetes incumplen la ley, diseñar operativos contra los ciclistas que se suben a la acera o vigilar el uso inapropiado de la huevina para elaborar el alioli, nuestra mayonesa regional.

Las tareas secundarias, como detener a prófugos reclamados por la justicia que dan multitudinarios mítines en público o impedir que los militantes de una ideología invadan los locales públicos de todos para celebrar pantomimas de simulación política sin garantías democráticas, son labores demasiado mundanas, como perseguir robos, malversaciones o secuestros. Esas vulgaridades no deben distraer a nuestros ángeles custodios regionales de salvaguardar el papeleo burocrático autonómico. Dadas sus empíricamente comprobadas capacidades, lo mejor será dejar a los agentes y sus mandos rellenando hermosos formularios y pensar sistemas alternativos para ocuparse de esas tareas accesorias menores. Quizá la singularidad fiscal incorpore establecer un sistema de compensaciones a través del cual todo contribuyente privado pueda gozar de una deducción de 300 euros por cada malversador que capture, 200 por cada conductor borracho que inmovilice, 50 por cada ladrón de súper que espose y 1,99 euros si dispara con un táser a cualquiera que use inadecuadamente los huevos frescos en la elaboración del alioli. Entregar a Puigemont en comisaria estará contemplado como un exceso de proactividad, me temo, que claramente quedará fuera de esa ordinalidad.

Entendámonos: no soy un anarquista de esos que desea la supresión de la Policía (por muy rentable que pudiera ser la medida, al menos en lo regional). Solo pregunto si los defensores del orden no deberían ser los primeros en estar por la ordinalidad en todos los sentidos, no únicamente en el fiscal.