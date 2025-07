Los sorayistas ya sueñan con los ministerios

Hay indicadores que confirman que se ha acabado la travesía del desierto. Es un clásico en el PP. Cuando se vislumbra la victoria regresan a casa los que estaban en excedencia política, dicho irónicamente, ganando dinero y ahora huelen el ministerio. No es algo privativo del PP, ya que nos podemos remontar al periodo isabelino. Como hay un exceso de iletrados por culpa de la cultura superficial de estos tiempos quiero aclarar que me refiero a Isabel II, reina de España, y no a Isabel I reina de Castilla, Isabel I Tudor o Isabel II de Inglaterra. El genero de los oportunistas es consustancial a esta actividad. Es lógico que prefieran disfrutar de sus despachos o destinos ministeriales que perder el tiempo en la oposición. Los primeros que olieron el cambio fueron los lobistas y en cualquier momento Javier Curtichs pasará a Pepiño Blanco a un segundo plano y colocará al frente a Alfonso Alonso, que por algo ha sido ministro del PP. La llegada del sorayista Alberto Nadal para ser el futuro ministro de Economía es la mejor demostración de que la victoria está próxima. Los hermanos Nadal tienen un gran olfato. Otro pastel importante será RTVE y las empresas públicas, porque hay muchos cargos que repartir y el banquillo es importante. En este sentido, el ministerio de Economía es clave, porque es el encargado de repartir los chollos con permiso, por supuesto, de La Moncloa. En el caso del PP no hay un clan catalán de los negocios, como sucede en el PSOE, y será interesante ver quién es el ministro de esa comunidad autónoma. Por lo general les gustan los independientes con pedigrí catalanista, aunque luego no tiene ninguna utilidad práctica. En el caso de RTVE hay movimientos interesantes, porque los Contreras del PP e incluso los que han jugado a dos aguas se seguirán forrando. Los cambios en la cúpula son coherentes y Esther Muñoz, la nueva portavoz del grupo parlamentario, ha demostrado su capacidad. Tellado es el secretario general que necesitaba Feijóo para controlar el partido. Y me gusta que siga Semper, ya que es el sorayismo 5G y será un portavoz del Gobierno molón para la izquierda. Como sucedía con UCD, las corrientes están integradas y soñando con los ministerios.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)