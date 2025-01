Comienza la era Trump II

Hace cuatro años, la izquierda estaba eufórica porque creía que Trump estaba acabado. Los poderosos medios de comunicación de izquierdas estadounidenses se habían volcado con una potencia y animadversión que no recuerdo en ninguna campaña presidencial. En las filas republicanas, la vieja guardia que controlaba el partido le había dado la espalda. Era el momento de la venganza. Trump perdió frente a un candidato mediocre que consiguió la nominación demócrata, porque nadie la quería. Tras la derrota, los demócratas se volcaron en el objetivo de destruirle personal y políticamente. Fue una cacería judicial que se les volvió en contra. No hay más que ver el diferente trato que recibió el hijo corrupto de Biden, aunque no pudieron tapar sus miserias y tuvo que concederle un indulto total e incondicional. La izquierda está rabiosa ante la era Trump II y nos advierte ante las catástrofes que se avecinan. No recuerdo que ningún presidente comenzara con una ofensiva mediática tan impresionante en su contra. He de reconocer que su estrepitoso fracaso me produce una enorme satisfacción.

Con su llegada a la Casa Blanca asistiremos a una nueva etapa que no tendrá ese efecto catastrófico que auguran los sectarios analistas de la izquierda, que solo encuentran defectos en los políticos de centro derecha mientras son incapaces de criticar a los suyos. Frente a la imagen que se ofrece, la realidad de su anterior etapa es que no fue un presidente belicista, gestionó la economía con acierto y se empeñó en el «American first» que no gusta a los europeos, pero que enlaza con la tradición aislacionista de Estados Unidos. Se llevó mal con la élite demócrata, que despreciaba, y los medios de comunicación. Me gusta el efecto que tiene en los camelos del movimiento woke, así como en el corrupto y peligroso populismo radical de la izquierda iberoamericana. Con Trump se acaban las chorradas woke, los engaños y las mentiras que compra la derecha acomplejada. Su objetivo fundamental es que Estados Unidos siga siendo la primera potencia del mundo. Lo más divertido es escuchar a los que pretenden pararle los pies desde la izquierda socialista y comunista europea, porque no han medido sus fuerzas. No solo son pequeños y débiles en Europa, sino en el mundo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)